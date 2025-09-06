BIDIMEDIA * MEDIA DEI SONDAGGI – 4/9: «FDI 29,7% / PD 21,9% / M5S 12,8% / FI 8,8% / LEGA 8,6%»

Nuova media di tutti i sondaggi di BiDiMedia al 4 settembre con confronto al 10 Luglio. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 29,7%, registrando una crescita di sei decimi, diventando il “Top” della settimana. È la crescita più marcata tra i partiti maggiori.
Il Partito Democratico torna a scendere di 0,4 punti fermandosi al 21,9%.
Il Movimento 5 Stelle cresce al 12,8%, confermandosi terza forza, ma ancora distante sia da PD sia da Fratelli d’Italia
Forza Italia e Lega rimangono costanti rispettivamente all’8,8% e 8,6%
Alleanza Verdi e Sinistra continua a crescere portandosi al 6,6%. Azione e Italia Viva stabili al 3,2% e 2,1%
Per quanto riguarda le Coalizioni il Centrodestra al 47,8% guadagna 5 decimi rispetto al 10 Luglio.
Il Campo Largo (Azione esclusa) sale al 45% (+0,1%), aumentando comunque il gap a 2,8 punti.
La fiducia in Meloni risale sopra il 40%