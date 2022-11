BIDIMEDIA * DATI SONDAGGI AL 13/11: « FDI AL 28,5% / PD 17,4% / M5S 17,0% / LEGA 8,5% / AZIONE-IV 8.0% / FI 7,0% »

10.54 - lunedì 14 novembre 2022

La Bidi-Media dei sondaggi, 13 novembre: Fratelli d’Italia raggiungerà il 30%? Il M5S sorpasserà il PD?

Dalla data delle elezioni Fratelli d’Italia ha guadagnato 2 punti e mezzo, cominciando ad avvicinare il 30% dei consensi. È quello che risulta dalla media delle intenzioni di voto di tutti gli istituti demoscopici.

A fronte della grande crescita del partito della neo presidente del consiglio Giorgia Meloni tutte le altre liste del centrodestra risultano in calo, soprattutto Forza Italia che perde 1,1 punti e scende al 7%. Cede poi 3 decimi la Lega (8,5%) e uno Noi Moderati (0,8%)

Il Centrodestra però complessivamente è in crescita, guadagnando un punto, su valori vicini al 45%, ben 20 punti sopra il Centrosinistra.

LINK

Secondo tutti i sondaggi è in forte calo del Partito Democratico, meno 1,7, al 17,4% e risulta ora insidiato per la seconda posizione tra i partiti italiani dal Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 17% crescendo dell’1,6. In lieve crescita il Terzo Polo ad un tondo 8%, che, grazie anche al calo di Forza Italia, permette di diventare la quinta lista del paese.

Alleanza Verdi e Sinistra sfiora il 4% guadagnando 3 decimi ne perde uno più Europa (2,7) e due Impegno Civico (0,4). Il centrosinistra è quindi complessivamente al 24,4% (-1,7)

Tra le altre liste, ItalExit si porta sopra il 2% crescendo di 3 decimi, ne perde due Unione Popolare, 1,2%, e mezzo punto Italia Sovrana e Popolare, 0,7%

*

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente