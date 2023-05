BIDIMEDIA * AMMINISTRATIVE 2023 – BALLOTTAGGI: « I PRONOSTICI PER LE CITTÀ CHE TORNERANNO AL VOTO, ANCONA / VICENZA / PISA / SIENA / MASSA / TERNI / BRINDISI »

09.37 - venerdì 26 maggio 2023

Il primo turno delle elezioni amministrative si è concluso con quattro capoluoghi già assegnati: Brescia e Teramo hanno confermato le amministrazioni uscenti di centrosinistra, come Imperia, Sondrio e Treviso dal lato del centrodestra. L’unico pick-up è stato a Latina, dove il centrodestra ha strappato la guida del capoluogo pontino. Sono sette le città che torneranno al voto domenica prossima:

LINK

ANCONA L’unico capoluogo di regione al voto vede il presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, avanti di circa quattro punti sull’assessore al porto Ida Simonella, espressione della maggioranza uscente di centrosinistra. Silvetti gode di un buon consenso personale e potrà contare sul sostegno della piccola lista (2,2%) del giovane Marco Battino. Gli altri candidati esclusi – Rubini, Sparapagni, Rubegni – pur appartenendo all’area progressista hanno lasciato libertà di voto. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CDX LEANING

VICENZA Il giovane golden boy del Partito Democratico veneto Giacomo Possamai non delude le attese, e stacca di un paio di punti con il 46% il sindaco uscente, il civico di centrodestra Francesco Rucco. Percorso opposto per i due ex-assessori della giunta: se Claudio Cicero si è apparentato formalmente con Rucco, Lucio Zoppello ha scelto invece Possamai, che sembra lanciato verso la vittoria. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CSX LEANING

PISA Il sindaco uscente della Lega Michele Conti ha mancato la vittoria al primo turno di soli quindici voti e parte decisamente favorito sul suo avversario Paolo Martinelli, staccato di nove punti. L’ago della bilancia potrebbe essere il consigliere della sinistra radicale Ciccio Auletta, che non ha dato indicazioni di voto. La rimonta pare comunque improbabile. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CDX LEANING

SIENA Saranno due donne a contendersi la guida della città del Palio: Anna Ferretti, per il Partito Democratico, e Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra, arrivano sostanzialmente appaiate al ballottaggio, ma gli altri candidati – seppur non apparentati ufficialmente – sembrano tutti più vicini al centrosinistra. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CSX LEANING

MASSA Il sindaco uscente della Lega Francesco Persiani parte davanti di circa cinque punti rispetto al suo rivale Enzo Ricci: se il segretario comunale del Partito Democratico cercherà di recuperare i voti dei candidati d’area – Bennati, Ragaglini, Mussi – Persiani dovrà convincere una parte degli elettori del suo acerrimo nemico, l’assessore di Fratelli d’Italia Marco Guidi, che ha lasciato libertà di voto. Le divisioni interne al centrodestra rendono la sfida meno scontata delle apparenze, ma con un chiaro favorito. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CDX LEANING

TERNI L’imprenditore Stefano Bandecchi è il grande favorito nella città delle acciaierie: forte di un consenso personale largo e trasversale, non dovrebbe avere problemi a rimontare i sette punti di svantaggio sull’assessore uscente di Fratelli d’Italia Orlando Masselli, che non è andato oltre il 35% e sembra non avere un solido appeal personale. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CIVICO SOLID

BRINDISI: L’ex sindaco di Forza Italia Giuseppe Marchionna parte in chiaro vantaggio con il 44%; il suo avversario, l’avvocato Roberto Fusco, sponsorizzato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, è fermo al 33,3%. I due candidati prendono meno voti delle liste e non sembrano avere una grande capacità espansiva, un aspetto che potrebbe congelare i rapporti di forza visti al primo turno, favorendo il centrodestra. PRONOSTICO BIDIMEDIA: CDX LEANING