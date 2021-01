BIANCOFIORE (FI) * PAPA FRANCESCO: « NELLE PAROLE DEL SANTO PADRE HO LETTO UN APPELLO AL PRESIDENTE BIDEN AFFINCHÉ SIA PACIFICATORE CIVILE »

Biancofiore. Vaticano: Da Usa a Italia, ascoltare “Whatever it takes” Papa Francesco. No sangue vinti.

I leader politici, in particolare il Presidente Biden, vista la funzione fondamentale degli Stati Uniti nel mondo e quelli del nostro Paese attanagliato da una crisi devastante, ascoltino le parole di Papa Francesco – pronunciare ieri in un’intervista televisiva.

Quello del Papa è stato un vero e proprio “ Whatever it takes” etico-morale affinché la politica abbandoni in questo momento la logica dell’avversario, del sangue dei vinti e si appropri di quella dell’unità delle forze per il bene comune delle società che rappresentiamo.

Nelle parole del santo Padre, Io vi ho letto un appello al Presidente Usa, cattolico per altro, Biden affinché sia pacificatore civile, cioè Presidente super partes anche dei 70 milioni di americani che hanno votato per Trump e che si sentono scartati dai vincenti democratici. Oltre a difendere diritti naturali e costituzionali come quelli del diritto di parole e idee, dalle censure delle nuove oligarchie web.

Nelle parole di Francesco ho letto con chiarezza anche l’indicazione della strada per una soluzione della crisi politica italiana e forse anche il nome di chi dovrebbe guidare il nuovo governo dell’unità per il soccorso pubblico, composto da tutti quelli disposti a tornare alle legittima lotta politica per l’affermazione delle proprie idee, solo dopo il superamento dell’emergenza pandemica.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza