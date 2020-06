BIANCOFIORE (FI) * ‘NDRANGHETA: « SùBITO COMMISSIONE DI INCHIESTA, ORA PERò TOCCA ALLA POLITICA FARE LA SUA PARTE PER AIUTARE A PREVENIRE IL FENOMENO »

Biancofiore-FI- Ndrangheta: subito commissione di inchiesta. Politica faccia sua parte. Ringrazio le forze dell’ordine per la straordinaria attività investigativa che ha portato al fermo di numerosi sospetti esponenti dell’ndrangheta in Alto Adige. Purtroppo anche la nostra terra, come ha ben detto oggi il Presidente Frattini, non è immune dagli attacchi della criminalità organizzata, essendo una terra prospera, di confine e con un ricco bilancio pubblico.

Ora però tocca alla politica fare la sua parte per aiutare a prevenire il fenomeno che può drammaticamente acutizzarsi causa crisi covid 19 che ha messo in crisi molte attività commerciali e imprenditoriali. I consiglieri provinciali del centro destra, ma il consiglio nel suo plenum, istituiscano immediatamente una commissione d’inchiesta sulla penetrazione mafiosa nella nostra terra, volta ad analizzare il fenomeno e a porre in campo azioni di prevenzione.

*

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e membro del coordinamento di Presidenza