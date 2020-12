BIANCOFIORE (FI) * MORTE GUDETA: « SONO A DIR POCO SCONVOLTA PER LA BARBARA UCCISIONE DI AGITU, BISOGNAVA PROTEGGERLA »

Biancofiore-FI : Sconvolta da brutale assassinio Agitu Gudeta. Bisognava proteggerla. Sono a dir poco sconvolta per la barbara uccisione di Agitu Gudeta, la nostra amata Heidi sui generis, da parte di un uomo che lei aveva accolto e al quale aveva dato la stessa possibilità di emanciparsi che hai avuto e voluto lei. Agitu era già stata vittima di persecuzioni nel suo Paese di origine proprio per la lotta sui diritti civili. Dalle foto che allego scaturisce tutto l’amore che aveva dentro, amava gli animali come figli ed stata assassinata e violentata agonizzante dalla bestia talvolta più feroce: l’uomo.

Io non sono e non sono mai stata razzista ma è indubbio che questi giovani uomini che giungono in Italia e in Europa avendo il diritto di restarci, devono essere educati ai valori della nostra civiltà, che ripudia ogni forma di violenza.Non si può assistere inermi o si diventa complici.

Ho tanta rabbia in aggiunta per il fatto che ancora oggi, una donna sola imprenditrice, già minacciata più volte non abbia ricevuto le tutele necessarie e che lavorando in un luogo isolato e atipico, sia stata il facile bersaglio di un bruto. Spero che la Provincia Autonoma di Trento adotti le sue adorate capre e che la Sua azienda agricola assurga a simbolo di un Trentino culla di amore, forza, tutela dell’ambiente e integrazione.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento nazionale di Presidenza