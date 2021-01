BIANCOFIORE (FI) * INSULTI A MELANIA TRUMP: « FRIEDMAN VENGA BANDITO DALLE OSPITATE TV, NELLE SUE INTERVISTE DISSEMINIA ODIO »

Biancofiore. Melania Trump: Friedman bandito dalle ospitate tv, dissemina odio. Inaccettabili sorrisini conduttori.

Alan Friedman sará anche un autorevole giornalista, ma non c’è un’occasione che sia una che nelle sue interviste non dissemini insulti e odio. Ieri ha toccato il picco con l’insulto sessista e ignobile ad una mamma e moglie come la ex First Lady Melania Trump, ma non è stato più leggero con il marito nei giorni scorsi attaccato con un livore che non conosce pari. Anche se 4 anni fa lo ricordiamo fargli i baciamani.

Spero che Alan Friedman, che non porta alcun valore aggiunto alle trasmissioni specie del servizio pubblico, venga bandito dalle ospitate. Ci sono tanti altri giornalisti anche non della mia area politica, che sono garbati e argomentano le loro ragioni senza insultare. Nell’augurarmi che Melania Trump si rivolga ai suoi legali anche assurgendo a simbolo delle tante donne perseguitate da luoghi comuni, sono altrettanto scandalizzata dalle risatine dei conduttori che hanno ceduto la loro professionalità innanzi ad un presunto evangelizzante di fama sinistra.

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza