BIANCOFIORE (FI) * FRANA BOLZANO: « SONO VICINA ALLA FAMIGLIA ZISSER, EBERLE FIORE ALL’OCCHIELLO DEL CAPOLUOGO ALTOATESINO »

Come deputato di Bolzano, come esponente di Forza Italia ma soprattutto come cittadina che ha frequentato migliaia di volte il Ristorante Hotel Eberle, sono vicina alla famiglia Zisser per il drammatico evento che ha coinvolto l’albergo di loro proprietà. Immaginabile lo sgomento e la tensione emotiva per quanto accaduto, ma allo stesso tempo un sospiro di sollievo per il fatto che non ci siano state vittime.

L’Hotel ristorante Eberle è sempre stato un fiore all’occhiello della mia città e frequentatissmo anche in quanto terrazza suggestiva e panoramica della città. Mi auguro che i tecnici e i geologi riescano a mettere nuovamente in sicurezza la parete del Monte Tondo e le passeggiate Sant’Osvaldo, percorso storico dei bolzanini.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza