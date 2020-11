BIANCOFIORE (FI) * DPCM: « ALL’ITALIA IN QUESTO MOMENTO DELICATISSIMO SERVONO LEADER CORAGGIOSI, CONTE ABBIA IL CORAGGIO DI KOMPATSCHER »

All’Italia in questo momento delicatissimo servono leader coraggiosi, in grado di assumersi responsabilità e di comunicare verità anche scomode ai cittadini.

Più del disagio e la paura del Covid infatti, gli italiani non ne possono più di DPCM stile schedina totocalcio 1×2, barcamenandosi tra mille regole diverse e perlopiù incongruenti. Conte non perda altro tempo prezioso per piegare davvero la curva dei contagi e prenda esempio dal presidente altoatesino Kompatscher che ha messo da parte la captatio benevolentie dell’elettorato per tutelare davvero la salute degli altoatesini e anche il futuro economico.

Tutti gli italiani si aspettano ormai un nuovo lockdown come ha scelto di fare fino al 22 novembre l’Alto Adige, ora basta prenderli in giro con stop and go che non faranno altro che aumentarne la rabbia e la disperazione. L’ennesimo DPCM raffazzonato e diversificato rischia di non avere alcun effetto sull’aumento dei contagi previsto nelle prossime due settimane.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza