BIANCOFIORE (FI) * CRISI GOVERNO: « SONO CONVINTA CHE MARIO DRAGHI FARÀ IL MIGLIOR GOVERNO POLITICO DI SALVEZZA E PACIFICAZIONE NAZIONALE, È L’ORA DEI CORAGGIOSI CHE CANCELLA I RICATTATORI »

Biancofiore-FI-Crisi: Si a Draghi circondato dai leader politici. È l’ora dei coraggiosi che cancella i ricattatori. Sono convinta che Mario Draghi farà il miglior governo politico di salvezza e pacificazione nazionale.

Personalmente, da indubitabile esponente del centro destra unito, sono orgogliosa della scelta fatta dal Presidente Mattarella di affidare l’incarico all’italiano più stimato nel mondo. Si può dire, semplificando, che è l’uomo giusto finalmente al posto giusto, che avrà la capacità di spendere i soldi del Recovery Found per opere e azioni concrete che faranno ripartire il Paese.

Una scelta alta che però per essere anche granitica avrà bisogno di essere accompagnata da una Squadra dei migliori campioni politici italiani, dai leader che hanno a cuore l’Italia e allo stesso tempo non vogliono il funerale della politica. E’ il momento dei coraggiosi che cancella, per altro, la annosa logica dei piccoli ricattatori che ha caratterizzato tutti gli ultimi governi italiani .

Draghi avrà il mio modesto voto in Parlamento e mi auguro che questo sarà l’orientamento di tutto il centro destra visto che il premier i farà politiche di buon senso, specie in economia, comuni al nostro schieramento. Non c’è Nazionale politica italiana, senza i campioni del centro destra a partire da Silvio Berlusconi che ebbe l’intuito di mandarlo alla BCE.

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza