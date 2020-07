BIANCOFIORE (FI) * CENTRODESTRA: « MELONI HA RAGIONE, IL GOVERNO DEVE ESSERE QUELLO DI MAGGIORANZA USCITO DALLE URNE »

Biancofiore-FI- Centro Destra: Meloni ha ragione, governo deve essere quello di maggioranza uscito dalle urne. Le elezioni le hanno vinte centro destra e Di Maio.

Non di rado mi trovo d’accordo con le idee, il coraggio, la coerenza valoriale di Giorgia Meloni, comuni non a caso al mio leader Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini, e anche nel caso della formazione di un nuovo governo ha perfettamente ragione: deve essere quello della maggioranza uscita dalle urne.

Le strade però per ottemperare alla volontà degli elettori sono due: una, quella più auspicabile, è quella della via maestra di una nuova tornata elettorale, l’altra è quella di dar vita ad un governo frutto della maggioranza già uscita dalle urne nel 2018, che corrisponde alla maggioranza assoluta del parlamento.

Se riavvolgiamo il nastro, come in un ideale gioco dell’oca, il popolo sovrano italiano due anni fa si è espresso nettamente in favore del centro destra e dei 5 stelle guidati da Luigi Di Maio, che nel frattempo ha maturato posizioni decisamente alternative all’ala dei NO. Se è stato possibile un contratto di governo tra Di Maio e Salvini, naufragato più per le ambizioni sinistre del Premier Conte che per problemi concreti, a maggior ragione credo che con una maggioranza di 3/4 del parlamento si possa dar vita ad un concordato generazionale di responsabilità nazionale , in grado di fare davvero quelle tre riforme indispensabili per salvare il Paese da -11% del Pil e 2 milioni di disoccupati.

Una maggioranza allargabile a coloro come Renzi e Calenda , che ormai si autodefiniscono liberal-democratici e quindi hanno sposato i programmi del centro destra, dall’economia al garantismo. L’alternativa è tenersi questo governo, guidato di fatto da un PD che perde sempre le elezioni ma che per pure manovre di palazzo, è sempre al governo in barba alla volontà popolare.

E mi azzardo ad aggiungere che il potenziale premier coraggioso,” l’uomo giusto al posto giusto “di questa maggioranza storica, emerge con evidenza a chi vuole guardare con attenzione con un occhio all’Europa e agli Usa, senza dover ricorrere a tecnici impopolari.

Michaela Biancofiore,

parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza