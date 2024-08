BIANCOFIORE (CI) REPLICA A PACCHER (LEGA): ORSI: «I TRENTINI NON SONO PER L’ABBATTIMENTO, C’È GRANDE IMBARAZZO NEL CENTRO DESTRA»

11.31 - sabato 3 agosto 2024

Biancofiore (CI) a Paccher: Trentini non sono affatto per abbattimento ma per gestione. Grande imbarazzo in tutto il centro destra

“Paccher vive un Trentino che evidentemente non è quello della gente civile che incontro io. Mi dispiace dirglielo perché è un amico ma sono in Trentino anche ora, sono andata sul Peller e non ho incontrato un elettore in 3 giorni che mi abbia detto di essere per gli abbattimenti tout court. Specie quando si riesce a fare un ragionamento serio con le persone e a mostrargli la mia interrogazione.

Paccher fa finta di non capire che i trentini vogliono una soluzione e che per i trentini, a differenza sua e di Fugatti, non significa “copemoli tuti”, ma spostiamoli, ma radiocollariamoli, sterilizziamoli… come peraltro hanno chiesto l’Ispra e il Ministero dell’Ambiente. Arrogarsi di rappresentare l’animo e il sentimento di tutta la popolazione è degno delle dittature dei paesi sudamericani e non della tradizione, cattolica e liberale, della provincia autonoma di Trento.

Inoltre, gli consiglio di uscire ogni tanto dai confini di Borghetto, forse noterebbe che a partire dalla Lega e dal silenzio del suo leader spiccatamente animalista e che purtroppo da statuto è tenuto a rispettare la volontà delle federazioni, c’è enorme imbarazzo per il merito e i metodi da giustizieri della notte, che hanno leso l’immagine ambientalista della nostra splendida terra.”

Così la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo Civici d’Italia – NM – MAIE.