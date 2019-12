BEZZI (CAMBIAMO CON TOTI) * COALIZIONI: « LE DICHIARAZIONI DI PANIZZA PRESIDENTE DEL PATT, METTONO FINE AL DOGMA DEGLI AUTONOMISTI CHE DEVONO ESSERE ALLEATI CON IL CENTROSINISTRA »

Bene apertura del Patt al centrodestra. Fa piacere leggere le dichiarazioni del Presidente del Patt Franco Panizza che pone finalmente fine al dogma che gli autonomisti devono per forza essere alleati organici del centrosinistra!

Ci sono ragioni oggettive per ritenere come dico da tempo che gli autonomisti per I valori e storia amministrativa siano più in sintonia con le forze politiche moderate eredi della democrazia cristiana che hanno sempre politicamente combattuto ma non sul piano degli identità’ valoriale legata al partito popolare europeo che ci accomuna.

Se alle parole di Panizza seguiranno i fatti si apre una stagione nuova nell’area moderata trentina che fa riferimento al partito popolare europeo.

Giacomo Bezzi: coordinatore regionale di Cambiamo con Toti