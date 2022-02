BEPPE GRILLO * M5S – MODIFICA STATUTO: « IN QUESTO MOMENTO NON SI POSSONO PRENDERE DECISIONI AVVENTATE, PROMUOVERÒ UN MOMENTO DI CONFRONTO ANCHE CON GIUSEPPE CONTE »

9:25 - 8/02/2022

A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021.

Le sentenze si rispettano.

La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata.

In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte.

Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire.