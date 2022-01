BANKITALIA * BOLLETTINO ECONOMICO BCE 8/2021: « LA PANDEMIA PESA SULLA FIDUCIA DELLE IMPRESE, IL RIALZO DEI COSTI DELL’ENERGIA INCIDE NEGATIVAMENTE SUI CONSUMI »

11:24 - 13/01/2022

Quadro generale. Attività economica. L’economia mondiale si conferma su un percorso di ripresa, sebbene le persistenti strozzature dal lato dell’offerta, l’andamento crescente dei prezzi delle materie prime e la diffusione della variante Omicron del coronavirus (COVID-19) continuino a gravare sulle prospettive di crescita nel breve periodo. Le recenti indagini sull’attività economica indicano che all’inizio del quarto trimestre la dinamica della crescita si è confermata debole, soprattutto nel settore manifatturiero a causa delle citate strozzature dal lato dell’offerta, mentre il comparto dei servizi ha beneficiato della riapertura delle grandi economie.

Rispetto all’esercizio precedente, le prospettive per l’espansione dell’economia mondiale contenute nelle proiezioni macroeconomiche formulate lo scorso dicembre dagli esperti dell’Eurosistema sono state riviste al ribasso per il 2021, restano invariate per il 2022 e hanno segnato una correzione al rialzo per il 2023. La crescita del PIL mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) dovrebbe salire al 6,0 per cento nel 2021, per poi rallentare al 4,5 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,7 per cento nel 2024. La domanda estera dell’area dell’euro dovrebbe crescere dell’8,9 per cento nel 2021, del 4,0 per cento nel 2022, del 4,3 per cento nel 2023 e del 3,9 per cento nel 2024. Rispetto alle proiezioni precedenti, tuttavia, è stata rivista al ribasso per il 2021 e il 2022.

Ciò riflette principalmente l’impatto avverso delle perduranti strozzature dal lato dell’offerta sulle importazioni mondiali. Tali strozzature dovrebbero iniziare ad attenuarsi a partire dal secondo trimestre del 2022 e riassorbirsi pienamente entro il 2023. I prezzi all’esportazione dei concorrenti dell’area dell’euro sono stati rivisti al rialzo per il 2021 e il 2022, in un contesto caratterizzato dalla concomitanza dei rincari delle materie prime, delle strozzature dal lato dell’offerta e della ripresa della domanda. Il futuro corso della pandemia continua a rappresentare il principale rischio per lo scenario di base delle proiezioni relative all’economia mondiale. Si ritiene che gli altri rischi per le prospettive di crescita siano orientati verso il basso, mentre la valutazione complessiva dei rischi per l’inflazione a livello mondiale risulta maggiormente incerta.