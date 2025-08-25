BANCA MONTE PASCHI SIENA – MPS * AVVISO DI RIMBORSO: «ANTICIPATO DELL’OBBLIGAZIONE SUBORDINATA TIER 2BANCA MPS “€ 300,000,000 8.500 PER CENT. RESET CALLABLE SUBORDINATED NOTES”»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunica che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, eserciterà in data 10 settembre 2025 l’opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione subordinata Tier 2 denominata “€300.000.000 8,500 per cent. Reset Callable Subordinated Notes” avente Codice ISIN XS2228919739 (i “Titoli”).
Questo ai sensi di quanto previsto dai termini e condizioni indicati nei Final Terms dei Titoli datati 8 settembre 2020 e nel Base Prospectus datato 22 luglio 2020, come successivamente aggiornato.
I Titoli, interamente collocati a investitori istituzionali, saranno rimborsati integralmente alla pari, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato.