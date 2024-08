BANCA D’ITALIA * SOSTENIBILITÀ DEBITO – SVILUPPO ECONOMICO: «RIMINI MEETING 2024, INTERVENTO DEL GOVERNATORE FABIO PANETTA» (VIDEO INTEGRALE / DIRETTA STREAMING)

14.08 - mercoledì 21 agosto 2024

Intervento del Governatore Fabio Panetta al Rimini Meeting 2024.

Nel tempo l’integrazione europea ha portato importanti benefici ai cittadini. L’abolizione delle tariffe doganali interne ha favorito la specializzazione produttiva e le economie di scala, stimolando l’efficienza e la concorrenza e accrescendo l’occupazione e il benessere.

Si stima che in assenza del mercato unico il reddito pro capite in Europa oggi sarebbe inferiore di un quinto.

Le autorità europee hanno il difficile compito di garantire prosperità ai cittadini in un mondo meno stabile e meno aperto. Un banco di prova sarà confermare i progetti di spesa comuni e avanzare verso un’unione più completa e integrata sul piano finanziario e fiscale. Inoltre, è indispensabile rilanciare l’economia europea riequilibrando la dipendenza dalla domanda estera, rafforzando il mercato unico e la competitività, progredendo sui fronti tecnologico, energetico e della sicurezza esterna.

Nei prossimi decenni si ridurrà il numero di cittadini europei in età da lavoro e aumenteranno gli anziani, con effetti negativi su sistemi pensionistici, sistema sanitario, propensione a intraprendere e innovare, sostenibilità dei debiti pubblici.

Va rafforzato il capitale umano e accresciuta l’occupazione di giovani e donne. L’ingresso di immigrati regolari andrà gestito in maniera coordinata all’interno dell’Unione, bilanciando le esigenze produttive con gli equilibri sociali e rafforzando l’integrazione.

Negli ultimi due decenni l’Ue ha accumulato un ritardo di 20 punti percentuali in termini di produttività rispetto agli USA. L’industria europea è intrappolata in settori a tecnologia intermedia e poco presente in quelli alla frontiera, nonostante l’eccellenza della ricerca.

Il caso dell’IA è emblematico: tra il 2013 e il 2023, gli investimenti privati sono stati 20 miliardi di dollari in Europa, 330 negli USA e 100 in Cina. Per assicurare sviluppo e redditi elevati è necessario un incremento della produttività.