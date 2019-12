AZIENDA SOGGIORNO MERANO * SAN SILVESTRO: « A MEZZANOTTE LO SPETTACOLO PIROMUSICALE “LUMINA”, LA FACCIATA DEL KURHAUS VERRà ANIMATA DA EFFETTI SPECIALI »

San Silvestro a Merano. A mezzanotte lo spettacolo piromusicale “Lumina”: la facciata del Kurhaus animata da effetti speciali e sorprese. A cavallo del cambio di data il concerto della Merano Pop Symphony Orchestra. In centro città animazione per bambini e musica dal vivo già dalla tarda mattinata.

Per festeggiare il cambio di data, ancora una volta l’Azienda di Soggiorno di Merano ha allestito in centro città un programma di largo respiro, completamente gratuito, che si rivolge a tutti.

Torna, con nuove coreografie, lo spettacolo di mezzanotte, “Lumina”: già apprezzato nelle ultime due edizioni, prevede novità e varie sorprese che promettono di emozionare. Nel giorno di San Silvestro, ai Mercatini di Natale, sin dalla mattinata animazione per le famiglie e tanta musica che si protrae nel pomeriggio. La sera, dalle 23 il concerto della Merano Pop Symphony Orchestra presso la terrazza del Kurhaus. Festa anche in piazza Terme, sia nel pomeriggio sia dopo il tramonto.

Diversi saranno gli show musicali che dalle 10.30 alle 16 vivacizzeranno più zone dei Mercatini di Natale sulla Passeggiata Lungo Passirio, divenuti negli anni punto di ritrovo del San Silvestro per famiglie, dove meranesi e ospiti si danno appuntamento per scambiarsi gli auguri. Cinque le postazioni e i gruppi, attivi in orari diversi: Nik Lee & The Marcos (blues, rhythm & blues, swing, 10.30-12.30, Passeggiata superiore); Groove Time (pop e funky, 10.30-12.30, Passeggiata inferiore); Gold Bars con Virna Marangoni “The Voice of Italy” (pop e rock, 11.30-13.30, presso terrazza Kurhaus); Pink Frida (soul e funky, 14.00-16.00, Passeggiata superiore); Haderkrainer (pop e folk, 14.00-16.00, passeggiata inferiore). Dalle 13.00 alle 18.00 note pure in piazza Terme con il pop-rock dei Moe’s Garage.

Oltre ai concerti sono previsti intrattenimenti al Goldys Club presso il Kurhaus (a seconda del meteo, nelle sale interne o all’esterno): dalle 10.30 alle 13.30 balli e canti con la scimmietta Bobby e il suo divertente trio musicale.

La sera protagonista sul Lungo Passirio sarà la Merano Pop Symphony Orchestra diretta dal Maestro Roberto Federico: una grande formazione sinfonica nata e cresciuta nel segno dell’amicizia e dalla passione per la musica. I migliori musicisti del territorio e un repertorio vivace, brillante, coinvolgente daranno vita a un’esibizione che saluterà l’anno vecchio per entrare con nuova energia nel 2020.

In piazza Terme di scena sarà invece Dj Fill con il countdown-party dalle 22.00

“LUMINA”, LO SPETTACOLO PIROMUSICALE DI MEZZANOTTE

Palazzo simbolo della città, sarà ancora il Kurhaus al centro della mezzanotte che scandirà il cambio di data dal 2018 al 2019. La facciata esposta sul Lungo Passirio prenderà vita con uno straordinario spettacolo di luci e di fuoco, fasci luminosi che fenderanno il cielo nero, fiamme a scaldare gli occhi degli spettatori e avvincenti videoproiezioni, con l’accompagnamento di una emozionante colonna sonora per uno show che saprà regalare grandi emozioni e sorprese.

Lo spettacolo, proposto dall’Azienda di Soggiorno, viene curato dalla Parente, azienda che ha animato diverse grandi manifestazioni tra le quali l’Expo 2015 di Milano e le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, ma anche l’inaugurazione dello Juventus Stadium nel 2011 e varie occasioni di festa in città come Monaco di Baviera, Cannes e Santiago de Compostela.