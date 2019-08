Azienda di Soggiorno – Merano * “ 80 Stars ” show e Red Canzian: « a Ferragosto Due serate all’insegna della grande musica dal vivo »

“Merano una sera d’estate”: Ferragosto in musica con lo show “80 Stars” e il concerto di Red Canzian piazza Terme, ore 21.00 – spettacoli gratuiti.

Due serate consecutive all’insegna della grande musica dal vivo. Sarà come salire sulla macchina del tempo e ripercorrere le tappe di varie epoche della musica italiana e internazionale: mercoledì 14 agosto scoccherà l’ora di “80 Stars” con Tracy Spencer & Johnson Righeira, giovedì 15 agosto sarà invece la volta di Red Canzian, l’ex bassista dei Pooh. Inclusi nella rassegna “Merano una sera d’estate” organizzata dall’Azienda di Soggiorno, tutt’e due i concerti avranno piazza Terme come palcoscenico, cominceranno alle 21 e il pubblico potrà godere degli spettacoli gratuitamente.

“80 Stars” con Tracy Spencer & Johnson Righeira rappresenta un tuffo negli anni Ottanta. Per molti simbolo di spensieratezza, il pop di quel periodo ha influenzato in modo indelebile il mondo della musica.

Lo show porta sul palco due icone dell’epoca. Tracy Spencer dominò la hit parade italiana nell’estate 1986 con Run to Me che la portò a vincere il Festivalbar, brano a cui seguiranno altri successi fra cui Take Me Back, Two to Tango Too e I Feel for You.

Di Johnson Righeira sono indimenticabili le canzoni che hanno fatto ballare più di una generazione: da Vamos a la playa, nel 1983 il tormentone che più di ogni altro scaldò l’estate, a No tengo dinero e L’estate sta finendo.

Il momento clou di “Merano una sera d’estate” è in calendario per il 15 agosto quando sul palcoscenico di piazza Terme è atteso un volto amatissimo della musica italiana: Red Canzian. L’ex bassista dei Pooh è attualmente impegnato in un progetto musicale autonomo, “Testimone del Tempo”, il suo terzo album da solista nel quale si riconoscono le tracce delle origini artistiche e di tutta la musica che ha attraversato la sua vita. Merano è tappa di un tour con cui Red Canzian presenta un concerto-narrazione e un repertorio che ripercorre la più bella musica del mondo dagli anni ’50 ad oggi supportata da immagini, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla sua personalità artistica.

Per il finale della serie offerta dall’Azienda di Soggiorno e sostenuta da un pool di sponsor, il 19 agosto in piazza della Rena sono annunciati i Gemelli di Guidonia: tre fratelli cantanti/comici, rinominati così dal grande showman Fiorello. Un trio di giocolieri della musica, innovativi e armonici.

Merano una sera d’estate – 2019

Concerti gratuiti, disdetti in caso di maltempo

05.08.2019, ore 21.00 – terrazza del Kurhaus (Lungo Passirio): Nicola Congiu in “Viva Sanremo”

14.08.2019, ore 21.00 – piazza Terme: “80 Stars” with Tracy Spencer & Johnson Righeira

15.08.2019, ore 21.00 – piazza Terme: Red Canzian – “Testimone del tempo – Le canzoni della nostra vita”

19.08.2019, ore 21.00 – piazza della Rena: I Gemelli di Guidonia