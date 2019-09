AVV VALCANOVER * SENTENZA DJ FABO: « PARLAMENTARI CON LA TESTA SOTTO LA SABBIA, ORA C’è DA RIMBOCCARSI LE MANICHE »

La sentenza della Corte costituzionale sul caso DJ Fabo ed il processo Cappato. Con tenacia. Quelli dello zero virgola (0,…percentuale di voto come ha scritto qualcuno) come per il divorzio come per l obiezione di coscienza: con la disobbedienza civile.

Nella totale assenza della politica, del Parlamento, Governo contrario (anche ed esplicitamente Governo Gentiloni) parlamentari con la testa sotto la sabbia…

Azionando le Corti. Ora c’è da rimboccarsi le maniche

Capisco l’assenza della politica trentina, la paura, atavica di argomenti temuti quali divisivi. Altre urgenze… elezioni in vista.

Io sono antico, demodè. Come diceva con un calembour il mio Grande Marco ..vieto e quindi vietato.

Rileggo, rara avis, l’intervento di Mauro Marcantoni al convegno 40 anni di Nuova Sinistra Neue Linke. C’è in rete.

*

Fabio Valcanover

antiproibizionista radicale