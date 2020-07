AVV. BARACETTI * CAMPAGNA ELETTORALE WEB: « CHI DIGITA WWW.ALESSANDROBARACETTI.IT FINISCE IN AUTOMATICO SUL SITO DI FRANCO IANESELLI, LA CONDOTTA è ILLEGITTIMA » (VIDEO)

Registro un fatto, molto grave.Lo rendo pubblico perché non riguarda solo me ma riguarda tutti i cittadini di Trento e tutti quanti vogliano interessarsi al nostro progetto politico.Provate a digitare:www.alessandrobaracetti.itowww.baracettisindaco.ite guardate cosa succede…sì, avete visto bene: compare l’immagine di Franco Ianeselli perché si è indirizzati in automatico al suo sito!Ignoti, sostituendosi alla mia persona, hanno registrato domini internet creati con la combinazione del mio nome proprio (www.alessandrobaracetti.it e www.baracettisindaco.it), al fine di ostacolare l’esercizio del mio diritto politico e di precludermi la formazione di un sito internet omonimo (operazione necessaria per la presentazione della candidatura elettorale in virtù della normativa sulla trasparenza).Non solo: l’operazione crea un artificioso sviamento con l’effetto che chiunque provi a cercare notizie digitando, come detto, Alessandro Baracetti o Baracetti Sindaco verrebbe comunque convogliato alla pagina web del competitor elettorale. Il beneficiario finale di questa operazione, posta in essere da ignoti, è il concorrente candidato Franco Ianeselli al cui sito internet viene in ogni caso rinviato l’utente. La condotta è illegittima e voglio andare a fondo.Ho fiducia nella correttezza della competizione elettorale ma questi sistemi, messi in atto da chicchessia per favorire Franco Ianeselli, sono illeciti.Sono certo che l’onestà premi sempre.

Pubblicato da Alessandro Baracetti su Martedì 21 luglio 2020