AUTOSTRADE.IT * MALTEMPO: « IN DIMINUZIONE GLI ACCODAMENTI IN A1 TRA SASSO MARCONI E IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA VERSO FIRENZE »

16.05 - giovedì 18 maggio 2023

Sono terminate le attività di messa in sicurezza dello smottamento, dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima dove il traffico transita su due corsie e si registrano 5 km di coda in diminuzione verso Firenze.

Resta esclusa al traffico la terza corsia per consentire ai tecnici presenti sul posto di mantenere un monitoraggio costante del versante e permettere l’operatività dei mezzi impegnati nelle attività propedeutiche all’intervento definitivo.

Rimossi i provvedimenti di reindirizzamento e accumulo dei veicoli con massa oltre le 7,5 tonnellate, temporaneamente attivati in precedenza in corrispondenza del bivio con la A15 e di Modena Sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.