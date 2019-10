AUTOSTRADA DEL BRENNERO * DISINNESCO BOMBA: « DOMENICA 20 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE SULLA A22 SARà INTERDETTA TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD »

Domenica mattina a Bolzano la messa in sicurezza di un ordigno bellico. Durante il disinnesco della bomba la A22 resterà chiusa. Personale mobilitato per assistere chi vorrà attendere in autostrada.

Domenica mattina, la città di Bolzano sarà interessata dalle operazioni di disinnesco della bomba risalente al secondo conflitto mondiale ritrovata lo scorso 9 ottobre durante alcuni lavori di scavo in piazza Verdi. A causa della vicinanza dell’asse autostradale, tra le misure di sicurezza adottate vi è anche la chiusura al traffico della A22, oltre che della strada statale SS12 e della ferrovia del Brennero.

La chiusura scatterà alle 8.45 e durerà fino alla definitiva messa in sicurezza dell’ordigno, prevista non oltre le 11.30. Durante le operazioni di disinnesco, la circolazione sarà interdetta tra Bolzano nord e Bolzano sud.

Per cercare di ridurre al minimo i disagi, Autostrada del Brennero da un lato cercherà di alleggerire il più possibile il traffico, dall’altro si adopererà per fare in modo che quanti decideranno di attendere in autostrada lo sblocco della circolazione ricevano un’adeguata assistenza.

Pertanto, a partire dal Brennero in carreggiata sud e da Modena in carreggiata nord, si servirà dei pannelli a messaggio variabile e della radio per invitare le persone in viaggio ad uscire rispettivamente alle stazioni di Chiusa e di Egna Ora, così da evitare di rimanere bloccate nelle code che inevitabilmente si produrranno in entrambi i sensi di marcia. Per tutelare coloro che decideranno comunque di attendere in autostrada la fine delle operazioni di disinnesco e il conseguente sblocco della circolazione, sono state rafforzate le presenze degli ausiliari della viabilità e degli operai di Autostrada del Brennero, con relativi mezzi di soccorso, che saranno affiancati dalla Polizia Stradale, dalla Protezione Civile e dalla Croce Bianca nel prestare assistenza a quanti dovessero manifestarne il bisogno.

Autostrada del Brennero invita fin d’ora i propri clienti ad evitare di programmare per domenica mattina un viaggio che preveda il transito tra le stazioni autostradali di Chiusa ed Egna Ora qualora non strettamente necessario e, in caso contrario, ad attrezzarsi con beni di conforto adeguati all’attesa prevista.