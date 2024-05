AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 * VIABILITÀ: «”GOOGLE MAPS” RIPRISTINA I DATI CORRETTI, RESTA DA CAPIRE L’ORIGINE DEL “BUG”»

12.49 - venerdì 31 maggio 2024

Da questa mattina, le indicazioni di Google Maps sulla viabilità in A22 sono tornate nella norma. Restano ancora da capire le cause del “bug” che, a partire da ieri mattina, ha “dematerializzato” un tratto di autostrada e indotto un gran numero di utenti dell’autostrada diretti a nord ad uscire alla stazione autostradale di Vipiteno e a proseguire il viaggio lungo la viabilità ordinaria fino in territorio austriaco.

Il problema si è verificato nel giorno del Corpus Domini, festivo in Austria, e per questo caratterizzato da traffico intenso, producendo rilevanti disagi alla viabilità ordinaria e imponendo ad Autostrada del Brennero una modalità straordinaria di gestione della stazione autostradale di Vipiteno. A seguito della segnalazione di Autostrada del Brennero, i tecnici di Google Maps hanno eliminato il “bug” e ripristinato le corrette indicazioni.

Con l’occasione si segnala che nella giornata di oggi e fino a domenica è previsto traffico intenso. Si invitano come sempre gli utenti a consultare le previsioni traffico sui canali della Società (www.autobrennero.it, @A22autostradaBot sul bot di Telegram dedicato) prima di mettersi in viaggio.