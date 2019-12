AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 * CENTRO SERVIZI BRESSANONE: « INAUGURATA OGGI LA NUOVA SEDE, CONFIGURAZIONE INNOVATIVA E DESK ACCESSIBILE AI CLIENTI CON DISABILITà »

Il Centro Servizi di Bressanone ha cambiato sede. Oggi, in occasione del tradizionale scambio di auguri di Natale tra i vertici aziendali e i collaboratori che operano lungo la tratta, è stato inaugurato il nuovo Centro, ricavato nell’edificio che sorge sulla destra immediatamente dopo l’uscita della stazione autostradale di Bressanone/Val Pusteria e che in passato è già stato usato come punto informazioni.

La scelta di spostare il Centro Servizi dalla stazione autostradale in cui era collocato è nata dalla volontà di renderlo più facilmente accessibile alla clientela anche dalla viabilità ordinaria. Con l’occasione, la Società ha pensato di innovare l’ormai tradizionale struttura dei Centri Servizi di Autostrada del Brennero SpA non solo nell’aspetto estetico – ad esempio impiegando come materiale l’acciaio Corten, utilizzato per i sicurvia della A22 e sempre più impiegato in architettura come materiale di pregio – ma anche in quello funzionale, progettando degli sportelli front-office che possono cambiare configurazione venendo incontro alle esigenze dei clienti in sedia a rotelle. Il nuovo Centro Servizi è dotato di un parcheggio autonomo, all’interno del quale sono state istallate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I sei Centri Servizi posti lungo l’autostrada del Brennero (Bressanone, Bolzano Sud, Trento Nord, Affi, Mantova Nord e Carpi) sono innanzitutto uffici nei quali richiedere ogni genere di informazione riguardo l’utilizzo dell’autostrada, dagli obblighi previsti in materia di dotazioni invernali alle agevolazioni possibili per i clienti di A22 (Brennerpass, Urban Pass, tariffe ridotte per i motociclisti). Inoltre, è il luogo dove recarsi per risolvere ogni dubbio si pedaggi, compresi i mancati pagamenti. Infine, è l’ufficio che si occupa di fornire, cambiare o ritirare gli apparecchi Telepass.