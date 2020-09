AUDIWEB * SETTIMANA 14 – 20 SETTEMBRE: « LA RIPRESA DELLE ATTIVITà DOPO LA PAUSA ESTIVA Dà SLANCIO ALL’AUDIENCE ONLINE DI GRAN PARTE DEI BRAND ISCRITTI ALLA RILEVAZIONE DAILY/WEEKLY »

Audiweb ha reso disponibile sul sito il nuovo report Audiweb Week con la sintesi dei dati dell’audience online della settimana tra il 14 e il 20 settembre 2020 degli editori aderenti alla rilevazione Audiweb Daily / Weekly e che hanno instrumentato il TAG/SDK per l’attivazione della componente censuaria.

L’audience online della settimana tra il 14 e il 20 settembre mostra un andamento positivo rispetto alla settimana tra il 10 e il 16 agosto, segnale della ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Gran parte degli editori iscritti alla rilevazione Audiweb Week presentano, infatti, dati in crescita se confrontati con la settimana centrale di agosto che, come visto, era stata caratterizzata da una tipica contrazione stagionale e, al contempo, da un trend positivo per i brand dedicati ai contenuti sportivi.

Entrando nel dettaglio dei dati di questa nuova settimana, la ripresa delle attività lavorative e l’avvio di quelle scolastiche hanno influenzato positivamente soprattutto i brand* delle testate femminili, di attualità, dei broadcaster online e quelli dedicati ai contenuti per lo studio e la scuola.

Per quanto riguarda i dati dell’audience dei contenuti video degli editori iscritti, in questo caso emergono alcuni brand in crescita rispetto alla settimana agostana, grazie a contenuti che vanno dalla cronaca, all’attualità e al costume e, nel caso dei broadcaster rilevati, alla ripresa dei palinsesti televisivi.

Il report Audiweb Week con i nuovi dati di sintesi dell’audience online della settimana degli editori iscritti è disponibile sul sito Audiweb nella sezione “Servizi”.

* Brand iscritti alla rilevazione Audiweb Daily / Weekly

La rilevazione Audiweb Daily / Weekly offre dati “currency” (utenti, non browser) riferiti all’universo di individui dai 2 anni in su, non solo per la componente Computer, ma anche per la componente Mobile – Smartphone e Tablet – che nella rilevazione Audiweb Database è circoscritta all’universo di individui di 18-74 anni.

Nel report Audiweb Week i dati della settimana sono organizzati per Brand e Sub-brand degli editori aderenti al servizio di rilevazione e rappresentati in base alle categorie e sotto-categorie di appartenenza, così da offrire una vista completa sui differenti contenuti e servizi disponibili online. Sono, inoltre, riportate due sezioni: una relativa ai dati “Text” (fruizione dei contenuti statici) e una ai dati “Video” (fruizione dei contenuti video).

I report Audiweb Week sono consultabili sul sito www.audiweb.it nella sezione “Servizi>Dati Audiweb Week” e nella pagina “Archivio” per quanto riguarda le precedenti pubblicazioni, scaricabili previa registrazione gratuita.

La rilevazione Audiweb Daily / Weekly in sintesi

Il report Audiweb Week rappresenta un estratto della rilevazione Audiweb Daily / Weekly e riporta i dati dell’audience online di una settimana del mese di rilevazione per gli editori aderenti e che hanno instrumentato il TAG/SDK per l’attivazione della componente censuaria.

Derivati dalla rilevazione Audiweb Daily / Weekly, che offre dati “currency” (utenti, non browser), i dati rappresentati nel report Audiweb Week sono riferiti all’universo di individui dai 2 anni in su, non solo per la componente Computer, ma anche per la componente Mobile – Smartphone e Tablet – che nella rilevazione Audiweb Database è circoscritta all’universo di individui di 18-74 anni.La rilevazione Audiweb Daily / Weekly, realizzata in collaborazione con Nielsen, offre dati giornalieri (Daily) e settimanali (Weekly) relativi agli editori che hanno aderito alla rilevazione e che hanno implementato e certificato il nuovo TAG/SDK.

I dati disponibili presentano un livello di profilazione relativo a genere ed età per tutte le entità iscritte dagli editori aderenti, con una copertura completa delle audience generate dalla fruizione di contenuti statici e video tramite differenti device (computer, smartphone, tablet e portable media player) e piattaforme (browsing tradizionale, applicazioni, browsing in app mobile Facebook, FB Instant Article, Google AMP).

Questa rilevazione produce dati currency (utenti, non browser) riferiti all’universo di individui di 2+ anni che navigano attraverso i device rilevati.

I dati daily e weekly sono distribuiti entro 72 ore dalla rilevazione e sono consultabili dagli operatori iscritti (Editori, Concessionarie, Agenzie e Centri Media) tramite l’interfaccia “Audiweb Media View”.

Per maggiori informazioni sulla rilevazione Audiweb Daily / Weekly e sul nuovo sistema Audiweb 2.0 è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.audiweb.it, oppure il documento Note Informative consegnate ad AGCOM e pubblicate sul sito.

Definizione di utenti unici.

Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite. Differiscono dai browser e visitatori unici in quanto rappresentano persone fisiche. Degli utenti unici è analizzabile anche la sovrapposizione su di diversi siti, valutando quanto pubblico hanno in comune (sovrapposizione) e quanto ne hanno complessivamente al netto delle duplicazioni (unduplicated audience).

Rispetto al dato dell’audience online nel mese, che ci dà un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, l’osservazione del dato dell’audience online nel giorno medio è importante poiché fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo.

Tutte le informazioni sul nuovo sistema Audiweb 2.0 e sui dati disponibili sono consultabili sul sito www.audiweb.it e nel documento completo delle Note Informative consegnate ad AGCOM e pubblicate sul sito.

Audiweb

Audiweb è il soggetto realizzatore e distributore dei dati sulla audience online. Il suo obiettivo primario è fornire informazioni oggettive e imparziali al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione del mezzo Internet e sui sistemi online utilizzando opportuni strumenti di rilevazione.

Audiweb è un Joint Industry Committee intitolato a Enrico Gasperini che ha rifondato e guidato la società dal 2007 fino alla sua scomparsa.

Il JIC è composto da tutti gli operatori del mercato: Fedoweb, associazione degli editori online; UPA Utenti Pubblicità Associati, che rappresenta le aziende nazionali e multinazionali che investono in pubblicità; e Assap Servizi, l’azienda di servizi di UNA, associazione delle agenzie e centri media operanti in Italia.