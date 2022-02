AUDIWEB * DIGITAL AUDIENCE – 2021: « 44,3 MILIONI DI UTENTI UNICI MENSILI (74,5% POPOLAZIONE DAI 2 ANNI IN SU) / SU MOBILE L’83,5% – CON PC 16,5% »

14.30 - giovedì 17 febbraio 2022

Con 44,3 milioni di utenti unici mensili in media nel 2021 la total digital audience ha raggiunto il 74,5% della popolazione dai 2 anni in su (+2,2% rispetto alla media del 2020). La fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet) ha raggiunto una concentrazione dell’89,8% della popolazione di 18-74 anni.

I motori di ricerca, i servizi e strumenti online, le piattaforme e siti di video, i portali generalisti i Social Network (Member Communities) e le testate di informazione online sono le prime cinque categorie di siti e applicazioni mobile più visitate nel 2021.

Nel mese di dicembre sono stati 36,4 milioni gli individui che hanno navigato almeno una volta nel giorno medio, online per 2 ore 18 minuti in media per persona.

Sono disponibili sul sito Audiweb il documento di scenario e la sintesi dei dati della total digital audience del mese di dicembre 2021. I nuovi dati Audiweb Database, prodotti con il sistema di rilevazione Audiweb 2021, sono stati già distribuiti alle Software House per essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite i tool di analisi e pianificazione.

La total digital audience nel 2021

Nel 2021 la total digital audience ha raggiunto il 74,5% della popolazione dai 2 anni in su nel mese medio (+2,2% rispetto alla media del 2020), pari a una media di 44,3 milioni di utenti unici collegati dai device rilevati. La fruizione da Mobile (Smartphone e/o Tablet) ha raggiunto un livello di concentrazione dell’89,8% della popolazione di 18-74 anni, con 39,1 milioni di individui che si sono collegati mensilmente in media nel 2021 da questi device.

Rispetto al 2020 la fruizione di internet nel giorno medio ha registrato un incremento dell’8,2%, con un uso nel quotidiano ancora in crescita tramite Mobile che raggiunge il 77,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (+12,8%) e di quasi il 90% nel mese medio.