ATMAR APS * MALATTIE REUMATICHE: « NUOVE PROSPETTIVE DI CURA E SOSTEGNO, IL CONVEGNO AL GRAND HOTEL TRENTO (IL 4/12 ORE 10.00) »

19:48 - 2/12/2021

Malattie reumatiche, nuove prospettive di cura e sostegno. Un convegno a Trento.

L’O.M.S. individua nelle malattie reumatiche la prima causa di dolore e disabilità in Europa. Sono patologie che colpiscono le persone di tutte le età, maggiormente quelle nella fascia tra i 35 e 40 anni e in quella superiore ai 65 anni, ma purtroppo ben presenti anche in persone giovani e giovanissime.

In Italia – e dunque anche in Trentino – si calcola che circa il 10% della popolazione ne sia colpita.

ATMAR APS– Associazione Trentina Malati Reumatici – è l’associazione che opera a favore delle persone colpite da malattie reumatiche e dei loro familiari.

I soci di Atmar e tutti gli interessati si ritroveranno sabato 4 dicembre in un convegno dal titolo “Malattie reumatologiche: nuove prospettive di cura e sostegno”, nel quale specialisti in reumatologia e psicologia svilupperanno temi di attualità, nel campo della presa in carico della persona affetta da una malattia reumatologica, prendendo in considerazione sia il punto di vista medico, che quello metodologico, che, non meno rilevante, quello dei bisogni del malato.

sabato 4 dicembre dalle ore 10.00

a Trento, presso il Grand Hotel Trento in piazza Dante, 20

Questi in sintesi gli interventi attesi:

· aprirà il convegno il dott. Roberto Bortolotti, direttore dell’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento, che farà un’analisi sulla realtà odierna della reumatologia in Trentino e sulle prospettive di sviluppo nell’immediato futuro;

· il dott. Giuseppe Paolazzi, già direttore dell’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento, approfondirà il tema dell’artrite reumatoide difficile da trattare;

· a seguire il dott. Masen Abdel Jaber, dirigente medico presso l’ U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento, concentrerà la sua attenzione sul ruolo della vitamina D nelle affezioni reumatologiche;

· chiuderà la mattinata la dottoressa Silvana Selmi, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile della Psicologia ospedaliera dell’U.O. di Psicologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento, con un’importante riflessione sugli aspetti critici della relazione di cura e aiuto, che la pandemia ha portato prepotentemente all’attenzione di tutti e sulle modalità per superarli.

Prima del convegno, a partire dalle ore 9.00, prenderà avvio anche l’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione, con una illustrazione delle attività svolte da ATMAR nell’ultimo anno, a cura della presidente uscente, Lucia Innocenti.

Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il prossimo triennio, un periodo che si preannuncia denso di forti cambiamenti nel campo dei servizi sanitari con lo sviluppo di nuovi modelli territoriali di presa in carico e cura delle persone affette da patologie.

Lucia Innocenti

Presidente ATMAR APS