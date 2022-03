ATLANTIA * RISULTATI 2021: « TRAFFICO AUTOSTRADALE IN CRESCITA DEL 21%, CON RECUPERO IN TUTTI I PAESI (-4% VS 2019) / UTILE NETTO DI 1,2 MLD PER LA PLUSVALENZA DA CESSIONE DEL 49% DI TELEPASS PER UN MILIARDO » (PDF)

Outlook 2022

In considerazione dei dati di traffico dei primi due mesi del 2022 (+2% per il comparto autostradale e -56% per il comparto aeroportuale rispetto ai valori del 2019, che continua a risentire degli impatti della pandemia da Covid-19) e assumendo che nel prosieguo dell’anno non vi siano misure restrittive di rilievo alla mobilità, si prevedono volumi di traffico autostradale in crescita di circa il 4% e di traffico aeroportuale in diminuzione di circa il 40% sempre rispetto al 2019.

Si evidenzia inoltre che allo stato attuale non risulta possibile prevedere gli effetti diretti e indiretti sull’economia in generale del conflitto iniziato in Ucraina a fine febbraio 2022, nonché le implicazioni sui volumi di traffico.

Per l’esercizio 2022 si prevedono ricavi consolidati pari a circa 6,6 miliardi di euro e un EBITDA pari a circa 4,1 miliardi di euro con un miglioramento atteso rispetto ai risultati 2021. Si evidenzia inoltre che l’EBITDA del 2021 ha beneficiato sia del ristoro riconosciuto ad Aeroporti di Roma per le perdite da Covid-19 (circa 220 milioni di euro), sia del contributo delle società spagnole Acesa ed Invicat le cui concessioni sono terminate ad agosto 2021 (circa 0,4 miliardi di euro). Si prevedono inoltre un FFO di Gruppo pari a circa 2,4 miliardi di euro, investimenti per circa 1,5 miliardi di euro e un debito finanziario netto pari a circa 23 miliardi di euro a dicembre 2022 in riduzione rispetto ai 30 miliardi di euro di fine 2021, principalmente per i proventi attesi dal perfezionamento della cessione di Autostrade per l’Italia. Le previsioni sono da considerarsi come indicative e basate sulle ipotesi sopra riportate e dovranno essere aggiornate in funzione dell’evoluzione delle stesse e, come tali, non costituiscono target del Gruppo.

Nella seconda parte del 2022, ad esito dell’ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità, è inoltre atteso il perfezionamento dell’acquisto di Yunex Traffic dal gruppo Siemens.

Nel corso dell’esercizio proseguirà l’attuazione delle linee guida di sviluppo strategico, che prevedono investimenti nei settori core in cui la società è leader (autostrade, aeroporti, mobility digital payments), così come in nuove aree adiacenti e tra loro sinergiche: Intelligent Transport Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs.

Si ricorda che nel 2021 è stato definito un piano di Capital deployment dei proventi derivanti dal perfezionamento della cessione di Autostrade per l’Italia S.p.A. che prevede, tra l’altro, la remunerazione degli azionisti attraverso un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi di euro e una politica dei dividendi che prevede una crescita annua tra il 3 e il 5% dal 2022 fino al 2024.

Nel corso del 2022 proseguirà anche l’attuazione della roadmap di sostenibilità della Società, tramite la realizzazione delle attività programmate per il conseguimento di specifici target al 2023. Saranno inoltre impostate linee d’azione di più ampio respiro, che traguardano gli obiettivi e le ambizioni sociali e ambientali al 2030. In particolare: il piano di lungo termine per la decarbonizzazione (Climate Action Plan), l’accelerazione sugli impegni in materia di gap di genere, un rafforzato impegno per la sicurezza nelle attività lavorative, la promozione di un modello di cittadinanza attiva e di condivisione del valore creato con i dipendenti.

Oggi alle ore 10:00 si terrà l’Investor Day, nel quale saranno presentati alla comunità finanziaria i risultati 2021 e le principali guidance al 2024.

Guidance 2024

Il Gruppo conferma e rinnova il suo impegno al successo sostenibile, integrando la sostenibilità nel business.

Con riferimento alle previsioni finanziarie nel periodo 2022-2024, si stima un miglioramento rispetto ai risultati 2021 sulla base della stima di un traffico in crescita, con recupero rispetto alla situazione precedente alla pandemia Covid-19.