ATLANTIA * PROGETTO DI SCISSIONE: « AGGIORNAMENTO ODG ASSEMBLEA STRAORDINARIA, NUOVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA CONVOCARSI ENTRO IL 15 GENNAIO 2021 »

Sono stati in tal modo rimessi in discussione elementi sostanziali che si aveva ragione di ritenere già definiti nel testo degli accordi a lungo negoziati da ASPI con i Ministeri competenti.

La definizione del Piano economico finanziario costituisce, infatti, presupposto fondamentale per la conclusione dell’Accordo Transattivo tra il MIT ed ASPI e quindi per l’eventuale definizione concordata della procedura di presunto grave inadempimento. La definizione del Piano economico finanziario e dell’Accordo Transattivo risulta inoltre indispensabile per poter meglio valutare la proposta di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria del prossimo 30 ottobre, rappresentando invero condizione essenziale per l’efficacia stessa dell’operazione di scissione oggetto di esame assembleare.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sin d’ora di programmare una nuova Assemblea Straordinaria non oltre il 15 gennaio 2021, con il medesimo punto all’ordine del giorno, nella fiduciosa attesa che divenga nel frattempo possibile fugare ogni incertezza in merito e quindi consentire agli azionisti, per quanto possibile, un voto informato e consapevole.

Tale percorso è stato altresì deciso, dall’odierno CdA di Atlantia, in piena coerenza con lo spirito della nota lettera indirizzata alle Istituzioni il 14 luglio u.s. e nel fermo intendimento di compiere ogni ulteriore ragionevole sforzo atto a pervenire ad una soluzione condivisa, nell’auspicio che sia così possibile evitare – nell’interesse generale e fatta salva la doverosa tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholder di Atlantia ed ASPI – l’instaurarsi di un lungo contenzioso.

***

Si informa che in data 27 ottobre 2020, facendo seguito all’offerta preliminare per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% detenuta in ASPI già presentata il 19 ottobre scorso, CDP Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets hanno presentato una nuova offerta congiunta.

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, pur apprezzando alcuni miglioramenti risultanti dalla nuova elaborazione dell’offerta, ha valutato i relativi termini economici e le condizioni ancora non conformi e non idonei ad assicurare una adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione. Nell’offerta dunque mancano gli elementi necessari per concedere un periodo di esclusiva agli offerenti.