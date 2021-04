ATLANTIA * CDA: « AVVIATO ESAME NUOVA OFFERTA VINCOLANTE PER L’88% DI ASPI, RICEVUTA ANCHE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DAL GRUPPO ACS »

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha avviato, con l’ausilio dei propri advisor legali e finanziari, l’esame dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia S.p.A. (“ASPI”) presentata in data 31 marzo 2021 dal consorzio formato da CDP Equity S.p.A., Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

Il Consiglio ha preso altresì atto della manifestazione di interesse inviata proprio in data odierna dal Gruppo ACS per l’acquisto di una partecipazione nel capitale di ASPI, in consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, anche riguardo alla nuova proposta progettuale avanzata dal Gruppo ACS in data odierna, proseguirà le proprie analisi nelle successive riunioni che saranno convocate nei prossimi giorni per le necessarie determinazioni in merito.