ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ E FERROVIE: GIRARDI, « GIOVEDì 6/11 CONFERENZA STAMPA PER DENUNCIARE I TROPPI ANNI DI IMMOBILISMO DELLA PAT E L’ASSENZA DI PROGETTUALITÀ »

Mercoledì 6 novembre, ore 15.30 nella saletta della Birreria Pedavena a Trento in Piazza di Fiera, Transdolomites, il Comitato Avianova e Comitato “ Per non perdere il treno” della valle di Cembra convocano una conferenza stampa in occasione della quale verranno denunciati i troppi anni di immobilismo della Pat sul settore dei trasporti e, soprattutto, l’assenza di progettualità (malgrado le altisonanti intenzioni esternate negli anni scorsi).

Metroland -progetto irrealizzabile sotto il profilo economico e ingegneristico- non avrebbe mai avuto modo per essere realizzato, ma Metroland aveva (e tuttora ha) alla base un concetto del tutto attuale e condivisibile sulla futura programmazione strategica per il futuro dei trasporti in Trentino. E tale concetto va difeso ad oltranza, proprio per l’avanzare del progetto della Bbt.

Dalle valli dell’Avisio, agli altopiani di Lavarone, alla città di Trento, al Consiglio provinciale di Trento; sono state prodotte decine di mozioni pubbliche volte a chiedere l’avvio delle progettazioni. Ma le Giunte provinciali Pat che si sono succedute hanno mancato di rispetto -non solo alle richieste che sono giunte dei territori- ma hanno pure ignorato il ruolo fondante delle istituzioni pubbliche i cui rappresentanti sono stati liberamente scelti dai cittadini.

In conferenza citeremo tutti questi atti, pretenderemo il rispetto del ruolo delle Istituzioni e della voce dei cittadini e concluderemo con un ultimatum forte e dirompente qualora la Provincia autonoma di Trento faccia ancora orecchie da mercante. Le periferie non possono accettare che la politica del Governo centrale provinciale si metta di traverso rispetto alle richieste che da esse provengano con l’ambizione di una crescita in termini sociali, ambientali, economici.

Tutto ciò se pensiamo che il percorso fatto in occasione degli incontri nell’ambito delle Conferenze degli Stati della Montagna doveva essere l’occasione per dare concreto ascolto a tale tipo di richieste.

Complici di questa palude i referenti provinciali eletti nei territori di competenza, una palude trasversale che non ha colore partitico.

L’incontro del 6 novembre sarà anche occasione per annunciare un’altra azione forte di Transdolomites volta a “dare una svegliata” ai territori che se la dormono alla grande, comprese le associazioni provinciali di categoria.

*

Massimo Girardi

Presidente Associazione “Transdolomites”