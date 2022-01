ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * LOTTERIA “LA BEFANA 2022“: « LISTA DEI BIGLIETTI VINCENTI ED I PREMI ABBINATI »

7:34 - 7/01/2022

Giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 17.00 nella Sala della Biblioteca comunale di Cavalese ha avuto luogo l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria ” La befana di Transdolomites 2022″ .

Si chiude con successo questa ultima esperienza di autofinanziamento promossa dalla nostra associazione con oltre 13.000 biglietti venduti.

Un buon esito per nulla scontato data il delicato periodo storico che tutti stiamo vivendo a causa della dilagante pandemia. Iniziativa che proprio per tale situazione nel 2021 avevamo rinunciato a promuovere.

Riproporla si è trattato di una scommessa, di una sfida che giunti al termine di questo percorso ha avuto un lieto fine.

Il nostro sentito grazie va a tutti coloro che anche in questa occasione hanno donato la loro collaborazione sostenendoci nell’allestimento del montepremi e i tanti cittadini, residenti e turisti, che hanno acquistato i biglietti.

Una risorsa economica importante che ci darà modo non solo di affrontare in tranquillità la spesa importante dello studio ferroviario svizzero del valore di oltre € 31.000,00 in via di conclusione ma allo stesso tempo di investire queste risorse in nuovi progetti che riguardano il tema trasporti, turismo, ambiente che vedranno come beneficiari i residenti ed i turisti..

Da questo punto di vista riteniamo che il 2022 possa trattarsi di un anno importante anche per quanto riguarda il proseguimento del progetto del progetto museale alla memoria della ferrovia Ora-Predazzo e le attività convegnistiche sulla mobilità pubblica in particolare ferroviaria.

Tornando all’estrazione che si è svolta ieri, i risultati sono pubblicati sul sito del Comune di Cavalese www.comunecavalese.it, quello di Transdolomites, www.transdolomites.eu ( sarà consultabile per tre mesi)e negli esercizi pubblici ove è avvenuta la vendita dei biglietti.

Per informazioni e ritiro dei premi si invita a contattare il Sig. Giuseppe Spazzali di Cavalese al 347.5166622.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites