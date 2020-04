ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * APPELLO AMODO: « RIPARTIRE DALLA MOBILITà DOLCE E DAL TURISMO SOSTENIBILE, VIVENDO LA NATURA ED I PICCOLI BORGHI »

A nome di Transdolomites sono diffondere il documento in allegato. Si tratta dell’appello nazionale diffuso da Associazione Mobilità Dolce , AMODO alla quale anche Transdolomites fa parte.

L’ allegato contiene il testo definitivo dell’Appello AMODO per “Ripartire dalla mobilità dolce e dal turismo sostenibile, vivendo la natura ed i piccoli borghi”.

Il documento è stato inviato;

Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini

Alla Ministra per le Infrastrutture ed i trasporti Paola De Micheli

Al Ministro per l’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa

Alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

Alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo

Al Presidente del Comitato di esperti economico e sociale presso la Presidenza del Consiglio Dott. Vittorio Colao

Ai Presidenti delle Regioni

Al Presidente dell’ANCI Antonio Decaro

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites