ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISPETTORATO REGIONALE TN-AA * 19° CAMPIONATO DI SCI: « GARA DI SLALOM GIGANTE, APPUNTAMENTO IL 19/3 SULLE PISTE DEL BROCON – CASTELLO TESINO ”

13.13 - domenica 6 marzo 2022

Alla fine, dopo un annullamento e due rinvii e con praticamente due anni di ritardo, il braccio di ferro fra Covid e Sci è finalmente arrivato al termine.

Il giorno 19 marzo 2022, infatti si svolgerà, sulle piste del Brocon nel Comune di Castello Tesino, il 19° Campionato di sci dell’Associazione Nazionale Carabinieri organizzato dalle Sezioni ANC di Valle del Tesino e Valsugana Orientale per conto dell’Ispettorato Regionale ANC.

La manifestazione, che avrebbe dovuto ripetersi ogni anno in località sempre diverse, negli ultimi due anni si è infatti scontrata con tutte le limitazioni imposte per contrastare la pandemia ma l’Associazione non ha mollato e alla fine la manifestazione avrà luogo. Parteciperanno al Campionato carabinieri in servizio di tutta Italia, carabinieri in congedo iscritti all’ANC e anche simpatizzanti ed amici.

Il Campionato si svolgerà con una gara in slalom gigante sulla pista Piloni come da allegato programma.

Verranno redatte classifiche per categoria di età e per Comando Compagnia o Sezione ANC di appartenenza. Alla prima squadra verrà consegnato il Trofeo messo in palio dall’Ispettorato ANC della Regione Trentino-Alto Adige.

Classifica a parte verrà redatta anche per i simpatizzanti od amici non iscritti all’ANC che si contenderanno il Trofeo dell’Amicizia.

Alla premiazione parteciperanno Autorità regionali, provinciali e locali.

*

Il Presidente della Sezione Valle del Tesino è il M/llo Piersisto Moranduzzo

Il Presidente della Sezione Valsugana Orientale è Brig.Ca. Rinaldo Stroppa

Ispettore Regionale “T.A.A.” Ten. Mauro Tranquillini