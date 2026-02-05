Popular tags:
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO “IL MONDO AL CONTRARIO” * PRESIDENTE GIACOMETTI, LETTERA AI TEAM LEADER: «NON UTILIZZATE IL NOME E IL SIMBOLO, NEMMENO SUI SOCIAL»

23.28 - giovedì 5 febbraio 2026

Associazione Movimento Il Mondo al contrario – Ai Team leader ed ai Soci.

Gentilissimi,

con la presente si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito all’utilizzo del nome e del simbolo del costituendo partito “Futuro Nazionale”, promosso dal Generale Roberto Vannacci.

Si invita espressamente a non utilizzare il nome e il simbolo, né sui social network (Facebook, Instagram, X, ecc.), né in altre forme di comunicazione pubblica o privata riconducibili all’Associazione Il Mondo al Contrario o ai singoli soci.

Si precisa infatti che:
o il partito non è, allo stato attuale, formalmente costituito;
o il simbolo risulta registrato ed è pertanto tutelato;
o solo gli organi dirigenti del partito, una volta ufficialmente insediati, potranno autorizzare l’uso del simbolo, definendo tempi, modalità e soggetti legittimati.

Ogni utilizzo non autorizzato potrebbe risultare improprio e potenzialmente pregiudizievole, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello organizzativo e politico.

Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti Voi, ringrazio anticipatamente per l’attenzione e il rispetto delle presenti indicazioni.

 

*

Guido Giacometti
Presidente

 

 

