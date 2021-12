ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO * CDA – NOMINE « PRESIDENTE NICOLETTA ANDREIS, VICEPRESIDENTI TIZIANA ODORIZZI E MONICA BRUNEL »

14:37 - 2/12/2021

È Nicoletta Andreis, titolare dell’Agritur Solasna di San Giacomo (Caldes) la nuova Presidente dell’Associazione Agriturismo.

La Presidente è stata eletta all’unanimità questa mattina dal cda dell’Associazione, alla prima convocazione dopo il rinnovo delle cariche avvenuto nell’assemblea dei soci del 18 novembre scorso. Succede a Manuel Cosi che lascia cosi l’incarico dopo nove anni di presidenza ed altrettanti di consiglio.

Nicoletta Andreis, 49 anni, è imprenditrice agricola ed agriturista dai primi anni ‘90. L’azienda è caratterizzata da una spiccata multifunzionalità che abbina zootecnia (asini, capre, molti animali di bassa corte come galline conigli ed oche) e coltivazioni di mele, vigne di groppello, ortaggi e cereali.

Nella vecchia casa di famiglia nel cuore storico di San Giacomo, l’Agritur Solasna offre i propri spazi sia per i servizi di ristorazione che per l’accoglienza.

L’elezione di Nicoletta Andreis è particolarmente significativa, soprattutto in queste giornate: è la prima donna infatti a rivestire questa carica, anche se da tempo ormai le donne sono il vero motore degli Agriturismi.

Il nuovo cda è infatti un consiglio giovane e caratterizzato da una spiccata presenza femminile: nove su tredici consiglieri.

Alla Vicepresidenza sono stati elette Tiziana Odorizzi dell’Agritur Odorizzi e Monica Brune dell’Agritur Weiss

Nicoletta Andreis arriva alla Presidenza dopo nove anni come Vicepresidente. “Abbiamo davanti molte sfide, il mondo agrituristico è affascinante ed appassionante ed è in rapida evoluzione e crescita: come Associazione vogliano darci il compito di tutelare ed aiutare le strutture che nascono e crescono, mantenendo alto il livello qualitativo.”

“Ringrazio – prosegue Andreis – i soci che ci hanno dato fiducia: sono felice delle persone che siedono in cda con me, c’è il giusto mix tra esperienza, giovani, ma soprattutto ci sono tante donne e credo si potrà fare un ottimo lavoro”.

Tra i prossimi obiettivi, l’Associazione si pone ora alcune priorità: è in arrivo a breve il regolamento attuativo che farà iniziare una fase di adeguamento e applicazione di nuove norme per le quali le aziende avranno necessità di essere seguite.

L’idea è inoltre rilanciare, in collaborazione con Trentino Marketing, un ruolo centrale per l’agriturismo promuovendo anche un “club di prodotto” che raggruppi le strutture di qualità.

Il cda ha voluto infine ringraziare il Presidente uscente Manuel Cosi per il grande lavoro svolto con passione e competenza negli ultimi nove anni.