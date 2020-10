ASSOCIAZIONE ACROPOLI * NET-WORK: « L’OPENING ED IL SALOTTO CULTURALE SONO PREVISTI PER OGGI 25 OTTOBRE ALLE 16.00 A TRENTO AL CORTILE DEI POETI, IN VIA DELLE ORFANE »

Acropoli in collaborazione con Alchemica, Trento Film Festival, DuePunti, Unitin, Trento Poetry Slam invitano ad un salotto e all’opening ufficiale di Net-Work, un progetto che nasce dall’incontro di realtà attive sul territorio per condividere un’azione collettiva che permetta di riappropriarsi dei luoghi inutilizzati della nostra città, valorizzando lo spazio urbano attraverso il design, la cultura e l’arte.

L’opening e il salotto culturale, con la possibilità di incontrare i diretti attori di questo progetto, sono previsti per il 25 ottobre 2020 alle h16 presso Cortile dei Poeti, sito in via delle Orfane 9.

L’incontro è rivolto a quelle realtà associative, privati cittadini, gruppi informali e in generale portatori di interesse che sono intenzionati in futuro ad occupare e occuparsi del Cortile dei Poeti con le proprie iniziative, esposizioni, eventi, concerti, presentazioni, spettacoli o altro. Durante il talk verrà presentato il progetto in tutte le sue fasi e verranno comunicate le informazioni su come aderire alla rete di partner di Net-Work e/o ottenere il Cortile dei Poeti come location per i propri eventi.

Il Cortile dei poeti è stato individuato nel Bando “Trento Cultural Footprint” promosso dal Comune di Trento, Università di Trento, Unicittà e Associazione Libere Idee tra un ventaglio di proposte. Scelto per il suo valore storico, per la vicinanza ai luoghi di interesse cittadini e per incentivare la riqualificazione dell’area. L’obiettivo primario del bando è quello di valorizzare la relazione tra Città e Università costruendo intrecci fra i vari attori attraverso l’occupazione di singoli spazi scelti per farne un uso innovativo e capace di riattivare energie sociali.

L’installazione che viene presentata dalla rete di collaboratori si propone come catalizzatore di incontri e dialoghi inaspettati, un’occasione per fermarsi ed apprezzare nuovamente gli spazi di uno dei cortili più suggestivi del centro storico della città. Riaprendoli al pubblico e organizzando dei piccoli eventi, le realtà proponenti vogliono far riscoprire alla comunità questo luogo, in modo da stimolare e richiamare, occupare ed occuparsi di nuove attività creative, che uniscano progettualità e arte.

Il concept dell’installazione e degli appuntamenti previsti finora a programma è infatti quello del Salotto Urbano, che trasforma lo spazio in un vero e proprio nuovo luogo della cultura: un talk pubblico dove oratori e spettatori possono dialogare assieme instaurando un rapporto diretto che alimenta la curiosità e l’interesse sulla città, lo sviluppo del territorio e la creatività. Il filo conduttore della programmazione da destinare al Cortile è dunque il dialogo.

Un ringraziamento particolare va all’azienda CO.ME.S. s.a.s. per la realizzazione dell’installazione in carpenteria metallica e rete e a REDO Upcycling e Centro Talea per la realizzazione dell’installazione sul fronte del cortile.

L’auspicio del gruppo di progettisti è che questo processo renda gli spazi del cortile frequentabili in qualsiasi momento della giornata. Idealmente vorremmo che il “Giardino dei Poeti” diventasse un luogo di sviluppo culturale mirato non solo al nostro singolo evento, ma anche ad eventi di altre realtà, potrebbe diventare inoltre un punto di ritrovo per studenti come un’aula studio all’aperto per le belle stagioni. Per questo restiamo a disposizione sui nostri canali per avere qualsiasi tipo di informazione a riguardo, e vi attendiamo all’evento del 25 ottobre per conoscerci di persona!