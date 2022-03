ASSFRON – ISTITUTO BUONARROTI – TRENTO * GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: « UN DIRITTO NEGATO PER UN MILIARDO DI PERSONE, GLI STUDENTI PRESENTERANNO UNA RICERCA SUL TEMA »

19.04 - venerdì 18 marzo 2022

La giornata mondiale dell’acqua che ricorre il 22 marzo sarà celebrata da ASSFRON con un evento organizzato in collaborazione con l’Istituto Buonarroti di Trento. Alle ore 9.30 nel rispetto delle norme anticovid gli studenti si riuniranno in aula magna per un incontro sul tema dell’acqua.

Dopo il saluto della dirigente Laura Zoller, del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura Roberto Ceccato e del sindaco di Trento Franco Ianeselli, gli studenti presenteranno una loro ricerca sul tema della giornata, quindi Carlo Bridi promotore dell’evento tratterà il tema: L’acqua, un diritto negato per oltre un miliardo di persone supportato anche con un video realizzato su immagini dell’Africa nera dove Bridi ha svolto 63 missioni di solidarietà.