ASSESSORE ZANOTELLI RISPONDE A INTERROGAZIONE GHEZZI * ORSO M49: « LO STATO DI SALUTE È BUONO, COME DI PRASSI PER GLI ANIMALI DETENUTI IN CATTIVITÀ SI È PROCEDUTO ALLA SUA CASTRAZIONE »

ASSESSORE zanotelli risponde a INTERROGAZIONE ghezzi * orso m49: « lo stato di salute È buono, Come di prassi per gli animali detenuti in cattività si è proceduto alla sua castrazione »