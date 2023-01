ASSESSORE PAT FAILONI * BASELGA PINÉ ” I COSTI “OVAL” SALITI A 76 MILIONI, CON RESPONSABILITÀ RINUNCIAMO ALLA REALIZZAZIONE ED INVESTIAMO SULLO SVILUPPO DELL’ALTOPIANO “

20.27 - venerdì 20 gennaio 2023

Un impegno condiviso tra i partner coinvolti, la Provincia autonoma di Trento, il Coni, le amministrazioni locali a partire naturalmente dal Comune di Baselga di Piné. Per cogliere questo momento – quello di una scelta di “responsabilità e serietà” che sta alla base della rinuncia alla copertura dell’Oval a causa dei costi eccessivamente lievitati – l’avvio di un nuovo percorso, un’opportunità di crescita di tutto il territorio dell’altipiano di Piné e dell’ambito circostante.

È il messaggio che abbiamo lanciato quest’oggi alla comunità di Baselga di Pinè alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò. D’altra parte quella di rinunciare alla realizzazione dell’Oval di Pinè non è stata una decisione facile. Come sottolineato dal Presidente Fugatti per realizzare la copertura dell’Ice Rink come richiesto dal Cio e dalle Federazioni internazionali il costo attuale si attesta sui 76 milioni di euro, troppo.

Ma questa rinuncia non vuole dire abbandonare Baselga di Pinè. La Provincia si è presa impegni precisi di fronte alla comunità. Questa mattina abbiamo approvato una delibera di Giunta che assegna i 50,5 milioni messi a bilancio per l’Oval allo sviluppo sportivo ed economico dell’altopiano: 29 milioni per la parte sportiva, per riqualificare le strutture del ghiaccio di Baselga, secondo la dotazione sportiva, tecnologica e innovativa migliore possibile, e 21,5 milioni per interventi sull’altopiano di Piné e nei territori limitrofi, nell’ottica dello sviluppo di questo ambito a livello turistico, commerciale, economico, ambientale, con un’attenzione anche al tema laghi, per i prossimi 20 anni.

Malagò, intervenuto assieme ai presidenti delle Federazioni Gios e Scarzella, ha parlato del percorso che ha portato alla candidatura olimpica 2026 ed ai passaggi successivi ed ha citato altre esperienze, come quella di Tokyo, in cui le sedi di gara sono state spostate rispetto alle previsioni originarie. Ha sottolineato inoltre l’attenzione che a livello internazionale viene posta al tema dei costi e della sostenibilità delle infrastrutture. Il presidente del Coni ha parlato anche della possibile candidatura di Piné, in una collaborazione tra Trentino e Lombardia, come sede per le Olimpiadi giovanili invernali 2028. Ci sono poi, ha spiegato, le altre azioni per consolidare Baselga e l’altipiano nel campo della preparazione degli atleti e per i grandi eventi sportivi internazionali, la possibile conferma come centro federale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio e l’investimento nelle strutture per il tiro con l’arco.

Nel mio intervento ho voluto sottolineare la risposta che viene data sia sul piano sportivo che dal punto di vista sociale e turistico. Si tratta di vero e proprio patto di crescita tra la comunità e la Provincia. Io ci credo.

