ASSESSORE FAILONI – PAT * “MEMORIAL MARIO MARCHETTI“: « PER LA GARA FISI DI SLALOM CATEGORIA “BABY“ E “CUCCIOLI“, GRANDE PARTECIPAZIONE SIA DI GIOVANI ATLETI CHE DI SCI CLUB A BOLBENO »

18.31 - domenica 8 gennaio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

UN SUCCESSO IL MEMORIAL MARIO MARCHETTI AL CENTRO SCI DI BOLBENO.

Grande partecipazione sia di giovani atleti che di sci club oggi a Bolbeno per una nuova edizione del Memorial Mario Marchetti, gara ufficiale FISI di slalom categoria baby e cuccioli. Molto l’entusiasmo nei più piccoli per una giornata all’insegna del divertimento e dei valori sportivi.

Congratulazioni allo Sci Club Bolbeno a.s.d, alla Proloco Bolbeno “Bolbenolandia”, all’amministrazione comunale di Borgo Lares e a tutti i volontari coinvolti per la perfetta organizzazione! Grazie per quello che fate… e arrivederci al prossimo anno con pista e impianto nuovo! Fisi del Trentino.