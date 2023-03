ASSESSORE FAILONI – PAT * CAMBIAMENTI CLIMATICI: « PROGETTO “NEVERMORE“, IN AZIONE UN GRUPPO DI LAVORO CON GLI STAKEHOLDER DEL TURISMO »

18.27 - giovedì 2 marzo 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell'assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione

PROGETTO NEVERMORE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI: IN AZIONE UN GRUPPO DI LAVORO CON GLI STAKEHOLDER DEL TURISMO.

E’ stato costituito questo pomeriggio, presso la Sede della Provincia, il Gruppo di Lavoro del progetto europeo NEVERMORE, un tavolo di stakeholder provinciali animato dal Servizio Turismo e sport della Provincia autonoma di Trento e supportato dalla Fondazione Bruno Kessler-FBK. Il Gruppo di Lavoro locale dovrà coinvolgere l’amministrazione provinciale, le istituzioni di ricerca, le imprese del territorio, le associazioni di categoria e della società civile creando un ambiente di riflessione e discussione sui cambiamenti climatici con un focus particolare su turismo ed energia.

Nel mio intervento ho voluto sottolineare l’importanza di questa esperienza, che naturalmente carica i promotori di importanti responsabilità. Siamo infatti tutti consapevoli degli effetti dei cambiamenti climatici ma abbiamo bisogno di maggiori dati, conoscenze, informazioni, esperienze da confrontare e da scambiare. Questo tavolo ha un grande compito: fare incontrare l’eccellenza scientifica e gli operatori che operano concretamente sul territorio.

Siamo felici e orgogliosi del fatto che in questo cammino ci accompagni la ricerca di FBK e in generale tutte le esperienze più avanzate maturate in quest’ambito, dove sappiamo essere possibili anche innovazioni importanti sul versante tecnologico: quest’anno ad esempio abbiamo visto all’opera impianti che consumano un 30% di energia in meno rispetto al passato. Nel tavolo di lavoro, lo sottolineo, non c’è neanche un politico, e mi fa piacere, perché in questo modo i partecipanti si sentiranno più liberi di confrontarsi, prima di riportare le loro conclusioni a chi dovrà prendere le decisioni più opportune.