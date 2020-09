ASSESSORE CIA * ELEZIONI 2020 * « HO RINGRAZIATO IL PERSONALE CHE DA MESI SI OCCUPA DELLA “MACCHINA ORGANIZZATIVA”, UNA GARANZIA PER IL DIRITTO AL VOTO DI TUTTI I CITTADINI »

Oggi come Assessore regionale agli Enti Locali sono voluto passare a salutare e ringraziare il personale che da giorni, anzi, mesi, si sta occupando della “macchina organizzativa” che garantirà ai cittadini di tutto il Trentino-Alto Adige il diritto al voto… anche a quanti dicono “io non vado a votare”.

E’ un enorme lavoro dietro le quinte, perlopiù sconosciuto, che inizia mesi prima dell’appuntamento elettorale, quest’anno rinviato rispetto alla data prevista del 3 maggio 2020. Oltre al referendum costituzionale si vota per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano.

Un grande ringraziamento al personale della Regione per l’impegno volto alla buona riuscita dell’appuntamento elettorale, ricordando a tutti che il voto, oltre a un diritto, è un dovere civico!

*

Claudio Cia

Asssessore regionale