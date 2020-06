ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * 19° INCONTRO: « A TRENTO IN VIA LUNGADIGE SAN NICOLÒ, ALL’APERTO IL 18 GIUGNO (ORE 20.00) »

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria negli ultimi mesi, è arrivato il momento anche per l’Assemblea Antirazzista di tornare a riunirsi in presenza, si tratta del 19mo incontro.

Vi invitiamo a partecipare all’incontro aperto e all’aperto di giorno 18 giugno alle ore 20.00 presso l’area Labsop in via Lungadige San Nicolò, Trento (a Piedicastello).

Il Labsop è uno spazio che ci consentirà di garantire la tutela della salute collettiva, che ci permetterà di mantenere le distanze ed è comodo anche dal punto di vista logistico (saranno messi a disposizione sedie, gel igienizzante per le mani e illuminazione).

Durante il periodo di lockdown la nostra Assemblea non è rimasta ferma! Abbiamo denunciato e portato all’attenzione di tutt* le istanze dei senza tetto, rimasti esclusi da qualsiasi previsione legata al Decreto “IoRestoACasa”; denunciato (per l’ennesima volta) la preoccupante situazione igienico-sanitaria della residenza Fersina; aderito all’appello “Siamo qui – Sanatoria Subito” per la richiesta di regolarizzazione dei documenti per tutti i migranti presenti sul territorio nazionale.

L’Assemblea è uno spazio antirazzista, antisessista e antifascista aperto a chiunque desideri condividere riflessioni, idee, proposte per costruire insieme approfondimenti, campagne informative, pratiche di solidarietà, sportelli contro ogni discriminazione e mobilitazioni.

Pratichiamo solidarietà e mutualismo, rivendichiamo diritti per tutti e tutte!