ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * 18° INCONTRO: « PRATICHIAMO SOLIDARIETà E MUTUALISMO, APPUNTAMENTO  ALLA SALA DELLA BOOKIQUE IL 15 GENNAIO ORE 20.30»

Mercoledì 15 gennaio 2020 alle 20.30 presso la sala della Bookique, Via Torre D’Augusto n. 29 a Trento.

L’Assemblea antirazzista è nata la scorsa estate come una risposta ampia e plurale al preoccupante clima di razzismo e odio che colpisce le persone migranti.

L’assemblea è uno spazio antirazzista, antisessista e antifascista aperto a chiunque desideri condividere riflessioni, idee, proposte per costruire insieme approfondimenti, campagne informative, pratiche di solidarietà, sportelli contro ogni discriminazione e mobilitazioni.

In questi mesi abbiamo formato dei gruppi di lavoro per favorire un’attività collettiva e di rete, promosso appelli alla solidarietà e iniziative per il diritto all’accoglienza e alla residenza dei richiedenti asilo, supportando anche tutte quelle iniziative che come noi credono sia necessario non rimanere silenti, ma attivarsi e reagire con manifestazioni e azioni solidali.

Rivolgiamo un appello: uniamoci contro il razzismo e le politiche discriminatorie di questo governo e della giunta Fugatti, contro la legge Salvini che genera insicurezza e nega diritti fondamentali alle persone migranti.

Pratichiamo solidarietà e mutualismo, rivendichiamo diritti per tutti e tutte!