ASD CENTRO BIKE VAL DI SOLE (TN) * PROGETTO “BAMBINI IN BICI: « PIÙ DI 300 STUDENTI DELLE SCUOLE D’INFANZIA IN SELLA ALLA “BALANCE BIKE”, GRAZIE AD UN PROGETTO PAT »

09.57 - venerdì 28 ottobre 2022

L’Asd Centro Bike Val di Sole entra nelle Scuole d’Infanzia con il progetto Bambini in Bici. Più di 300 bambini delle scuole d’Infanzia della Val di Sole sono saliti in sella alla balance bike grazie ad un nuovo progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento

Bambini in Bici è un programma didattico per l’avvicinamento allo sport e all’uso della bicicletta dedicato a tutti i bambini delle scuole materne, promosso e finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Servizio Turismo e Sport, all’interno dell’iniziativa a sostegno dello Sport di Cittadinanza.

Il progetto, ideato e realizzato dall’asd Centro Bike Val di Sole, su delega del Comitato della Provincia di Trento della Federazione Ciclistica Italiana ha lo scopo di introdurre la pratica sportiva all’interno delle scuole d’infanzia e avvicinare i bambini ad uno stile di vita attivo in maniera facile e giocosa.

“Un’iniziativa ambiziosa che è stata resa possibile anche grazie all’entusiasmo e alla collaborazione delle coordinatrici pedagogiche. – sostiene il presidente dell’asd Cristian Vender – dott.ssa Roberta Bertolas e dott.ssa Ute Pancher coordinatrici per la Federazione Provinciale Scuole Materne del Circolo della Val di Sole e dott.ssa Simonetta Errigo, coordinatrice delle scuole dell’infanzia provinciali, si sono infatti fin da subito attivate per una riuscita ottimale del progetto.”

Avviato a settembre 2022, attualmente coinvolge 10 scuole d’infanzia delle Valli del Noce per un totale di più di 300 bambini e si articola in 4 incontri per gruppi da 10/12 bambini. Il progetto si articola in 4 incontri in cui istruttori appassionati, abilitati all’insegnamento della disciplina ciclistica, propongono a gruppi di 10/12 bambini, diverse situazioni di gioco avvalendosi anche di ostacoli e varia attrezzatura idonea per l’utilizzo delle balance bike e per l’apprendimento delle prime nozioni di educazione stradale

Per lo svolgimento delle varie attività l’Asd Centro Bike Val di Sole ha scelto di utilizzare le balance bike marchiate Primabici Garelli, 2 delle quali rimarranno in dotazione a ciascuna scuola per consentire ai bambini di proseguire nel loro percorso di apprendimento e di avvicinamento alla corretta e sana pratica sportiva.