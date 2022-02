ASAT * TURISMO: PRESIDENTE BATTAIOLA, « BENE IL PIANO STRATEGICO DI TRENTINO MARKETING, PER IL CONTRATTO TERRITORIALE SI STA LAVORANDO »

11:22 - 9/02/2022

Battaiola: “Bene il Piano Strategico di Trentino Marketing. Per il contratto territoriale si sta lavorando. Non siamo fermi”.

Con riferimento al comunicato stampa delle forze sindacali in occasione dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale del Piano Strategico di Trentino Marketing, si prende atto e si apprezza che venga condivisa l’impostazione di carattere generale che disegna gli obiettivi del turismo trentino per i prossimi anni e ai quali sono chiamati in modo sinergico a dare il proprio contributo collaborativo e propositivo, nei loro ruoli di responsabilità le forze economiche, le forze sociali e le stesse Istituzioni provinciali, oltre che ovviamente tutto il sistema organizzativo della promozione turistica trentina.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sulla necessità di stipulare un accordo territoriale tra le parti sindacali datoriali e quelle dei lavoratori, aldilà delle dichiarazioni di principio, si ricorda che sono in fase avanzata di confronto le trattative sul tavolo di lavoro che vede presenti l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, Confcommercio e Confesercenti e le stesse forze sindacali dei lavoratori.

Ci pare di dover appunto sottolineare che non si è in una situazione di stallo, né dai fatti si può evincere una cattiva volontà da parte delle forze datoriali sedute al tavolo per il raggiungimento dell’accordo. Ci preme peraltro evidenziare che il raggiungimento di un accordo sui contenuti del contratto deve tener conto di una situazione complessa da più punti vista.

In primo luogo rileviamo che gli effetti economici della pandemia sull’economia e sugli stessi comportamenti delle persone, hanno inciso profondamente sulla redditività delle imprese turistiche.

In secondo luogo si fa presente che l’impatto negativo dell’incremento dei costi di produzione, in primo luogo delle materie energetiche che vanno ad aggravare ulteriormente i bilanci delle aziende, già peraltro molto provati.

Non da ultimo si rileva che le organizzazioni nazionali datoriali di riferimento hanno evidenziato che devono essere rinnovati i contratti di lavoro nazionali, e a questo si sta procedendo. È di tutta evidenza che vanno evitate contraddizioni tra quanto deciso in sede nazionale e provinciale. Infine, si ricorda ancora che su questa questione hanno inciso le recenti modifiche in materia fiscale e degli oneri sociali, questi ultimi con un ulteriore accrescimento del loro peso a carico delle aziende.

Sia pure nel contesto di tutto ciò, crediamo che si possa arrivare, come già detto, alla sottoscrizione di un accordo condiviso.