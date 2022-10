ASAT * HOTEL 2022: « FIERA INTERNAZIONALE PER HÔTELLERIE E RISTORAZIONE, AL CENTRO INNOVAZIONE – DIGITALIZZAZIONE – ALIMENTAZIONE – ARCHITETTURA (BOLZANO 17-20/10) »

18.09 - martedì 11 ottobre 2022

Hotel 2022 alla scoperta dell’hotellerie del futuro. Hotel 2022 è alle porte: dal 17 al 20 ottobre torna a Bolzano la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. Ad attendere i visitatori 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti, 20.000 professionisti dell’ospitalità e 45 speaker con le soluzioni di domani sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie. Al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award interamente dedicato alla tematica. E poi le migliori startup che gareggeranno per l’Hotel Startup Award.

Cosa si aspetta il cliente di domani? Come coniugare km0 e ristorazione? Qual è lo status quo della sostenibilità nel turismo? Qual è il contributo delle nuove tecnologie nella gestione delle strutture ricettive? Le tematiche sono tante e complesse e Hotel, fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione, in programma dal 17 al 20 ottobre nei padiglioni di Fiera Bolzano, si configura come luogo ideale per approfondirle. Ma non solo: in fiera anche il meglio dell’innovazione del settore, un’occasione unica per gli addetti ai lavori di conoscere le ultime novità che le aziende e il mercato propongono e i trend da seguire per poter soddisfare al meglio le esigenze dei clienti e contribuire a rendere il settore sempre più green.

Colazione salubre e sostenibile? Yes, we can.

L’Hotel Connects Stage rappresenterà anche in questa edizione uno dei luoghi chiave della manifestazione, insieme naturalmente al FieraMesse H1 Eventspace che ospiterà i principali momenti di networking, tra cui l’Opening Night – in programma per la serata del 17 ottobre – con cibo, musica e divertimento assicurato.

Le tematiche presentate sul palco in fiera – i cui contenuti saranno successivamente disponibili on demand – saranno quattro, una per giornata: lunedì si parlerà di innovazione; martedì 18 sarà invece il turno del food, con un evento dedicato a una tematica di primo piano per l’hotellerie moderna: le colazioni d’albergo. L’intervento, curato da Angelo Carrillo, ispettore per la guida ai “Ristoranti d’Italia” dell’Espresso, nonché Presidente di Slow Food Alto Adige, in 45 minuti offrirà spunti ed idee per migliorare l’offerta della prima colazione attraverso l’impiego consapevole di prodotti locali o la loro autoproduzione, come nel caso dello yogurt e dei cereali fermentati.

Mercoledì 19 si parlerà invece di architettura e design, mentre giovedì 20 di digitalizzazione.

Le startup che semplificano il futuro

Bollette troppo costose, personale introvabile, eccessiva burocrazia, bisogno di spunti nuovi per migliorare la sostenibilità delle proprie strutture ricettive: questi sono solo alcune delle sfide che il settore si trova quotidianamente a dover affrontare. Il Future Hub di Hotel 2022 è pronto ad accogliere le migliori startup degli ambiti Mobilità sostenibile, Food & Beverage, Circle Economy e Digitalizzazione che, non solo si sfideranno per vincere l’Hotel Startup Award, ma si presenteranno anche e soprattutto come fonte d’ispirazione per tutti i visitatori in cerca di soluzioni concrete. Qualche anticipazione? Sistemi di gestione dell’energia che puntano a monitorare, ottimizzare e ridurre il consumo energetico con grande precisione, garantendo un risparmio del 20% sui costi dell’elettricità e la riduzione dell’uso di combustibili fossili. O ancora: piattaforme digitali per trovare personale qualificato e idoneo in modo facile, veloce e intuitivo.

Per dare una anticipazione di tutto questo è in programma una conferenza stampa in live streaming, mercoledì 12 ottobre alle 11.00. Per seguire l’evento in diretta è necessario registrarsi a questo link:

*

Foto: Marco Parisi