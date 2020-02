ARUBA.IT E DUCATI * CAMPIONATO MONDIALE SUPERBIKE 2020: « SVELATO IL NUOVO VOLTO DELLA TORRE DELL’AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI DI IMOLA »

La torre simbolo del circuito di Imola diventa “Aruba”: nuovo partner dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Rivestita a nuovo la torre del Circuito di Imola in occasione della presentazione 2020 del team Aruba.it Racing – Ducati che vede Aruba e Ducati insieme per il 6° anno consecutivo nel Campionato Mondiale Superbike 2020

Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, email, PEC e registrazione domini, ha svelato oggi il nuovo volto della torre dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La torre è un vero e proprio simbolo della città di Imola e oggi, nel corso dell’evento di presentazione del team Aruba.it Racing – Ducati, ha mostrato il suo nuovo nome, con il marchio Aruba.it che le darà un nuovo colore per il 2020 ed un accordo che prevede un’opzione di partnership anche per le due seguenti stagioni.

Queste le novità della giornata inaugurale del team Aruba.it Racing – Ducati presentato questa mattina all’interno dell’Autodromo di Imola, che ha visto i piloti Scott Redding e Chaz Davies e l’unveiling della nuova Panigale V4R: Aruba e Ducati hanno ufficialmente annunciato il proseguimento della loro partnership che arriva al 6° anno consecutivo nel Campionato Mondiale Superbike 2020.

Il binomio Aruba – Ducati ridefinisce e amplia il concetto stesso di “sponsor”, trattandosi infatti di una collaborazione che vede Aruba come Title Sponsor con un coinvolgimento diretto e attivo nella gestione del team racing. Allo stesso modo, la collaborazione vede anche molte realtà di rilievo quali Lenovo, Fiamm, Stulz e Riello che oltre ad essere partner tecnologici di Aruba, hanno deciso e confermato il loro impegno nel supportare il team Aruba.it Racing – Ducati come Main Sponsor per questo nuovo anno. Questo si traduce in una perfetta sintonia che connette mondo sportivo e mondo tecnologico e ricerca delle prestazioni, nello sport come nel business.

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e Team Principal del team Aruba.it Racing – Ducati, ha commentato: “Siamo felici di scendere in pista per questo 2020 con delle realtà come Lenovo, Fiamm, Stulz e Riello con cui condividiamo la passione per le sfide anche in ambito tecnologico. Ognuno possiede un proprio spazio e ruolo in questa duplice collaborazione che ci vede attivi nel progetto di Superbike così come in quello di business legato alle infrastrutture IT, ma tutti sappiamo che alla base esiste un’unica visione che parte da una forte correlazione tra tecnologia e prestazioni. Siamo altrettanto orgogliosi della Torre Aruba e della partnership strategica avviata con l’Autodromo di Imola.”

“La torre è il simbolo dell’Autodromo, il biglietto da visita che ci identifica – sono le parole di Uberto Selvatico Estense, Presidente di Formula Imola – Abbiamo sempre avuto una grande attenzione mediatica su questo edificio iconico ed a maggior ragione oggi siamo orgogliosi che un’azienda come Aruba abbia deciso di diventare nostro partner e abbia scelto il nostro circuito per presentare il team di Superbike. Con Aruba si è creato subito il giusto feeling e mi auguro che la nostra collaborazione duri a lungo, poiché rappresenta il perfetto connubio di due aziende di eccellenza nei rispettivi campi, con una proiezione del proprio business sulla piazza mondiale e soprattutto, mi sia consentito rimarcare, che entrambe le realtà aziendali sono dirette con una grande passione per questo bellissimo mondo del Motorsport.”

A riguardo, ha commentato anche Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba: “Questa torre ha visto nel corso degli anni Sponsor importanti e siamo soddisfatti che ora sia diventata la torre Aruba, all’interno dell’Autodromo che ci ospita da 6 anni in occasione della tappa di Superbike. La scelta di questa location per la presentazione ufficiale del team Aruba.it Racing – Ducati 2020 e la nuova veste data alla torre dimostrano l’impegno crescente di Aruba nel voler sviluppare ulteriori iniziative ed eventi all’interno del prestigioso Autodromo Enzo e Dino Ferrari”.

Aruba S.p.A.

Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data center, disponendo di un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari – 3 già attivi in Italia ed uno in arrivo entro il 2021, più un altro in Repubblica Ceca – ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 6,7 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5,4 milioni di clienti. È attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con i servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Nel 2015 dà vita ad Aruba.it Racing, team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso anno annuncia la nascita della divisione Aruba Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web. Nel 2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it; www.arubaracing.it